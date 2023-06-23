Вартість сезонних фруктів та овочів в Одесі.

Одеський ринок-ярмарок "Київський". Фото: Новини.LIVE

Літо у розпалі, а базарні ятки ломляться від продуктового різноманіття. Поки одні одесити продовжують насолоджуватися сезонними ягодами, інші вже розпочали консервацію на зиму. Господині дочекалися моменту, коли на базарах з’явилися овочі та фрукти, які вирощені українськими аграріями.

Особливою популярністю нині користуються кабачки, баклажани та перець. Жодне застілля одеситів не обходиться без них. Тут майстерність та кулінарні здібності любителів куховарити вражають. Примітно, що закупи в Одесі роблять переважно чоловіки, вони й поділилися своїми фірмовими рецептами.

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Журналісти Новини.LIVE цього тижня продовжили гастрономічний тур одеськими базарами. Й на цей раз підготували актуальний зріз цін на основні групи продовольчих товарів на ринку-ярмарку "Київський".

Що відомо про ринок-ярмарок "Київський"

Напевно, немає в Одесі людини, яка б не чула про ринок "Київський". Він славиться своїми помірними цінами на продукти та гостинністю продавців. Тут не лише запропонують найсвіжіші та найякісніші продукти, але й поділяться власними рецептами приготування.

Ринок-ярмарок "Київський" розташовується в однойменному районі й простягається вздовж проспекту Академіка Глушка. Навколо нього житлові багатоповерхівки, із яких одесити з самого рання поспішають на закупи. Асортимент продукції багатий: овочі, фрукти, ягоди, риба, м'ясо, молоко, яйця, зелень, бакалія — одним словом, є все, що необхідно. А головне, що все свіже та вирощене власними руками.

Атмосфера на ринку "Київський". Фото: Новини.LIVE

Наразі мають попит овочі. Ціна на них вже знизилася, а тому ті, хто традиційно робить консервацію на зиму, вже закуповують огірки, помідори, кабачки та баклажани.

Ціни на овочі

Огірки: 40-80 грн/кг

Помідори: 100-120 грн/кг

Картопля молода: 40-45 грн/кг

Перець: 120 грн/кг (місцевий)

Кабачки: 35 грн/кг

Часник: 120 грн/кг

Цибуля: 55 грн/кг

Морква 50 грн/кг

Капуста: 35 грн/кг

Буряк: 40 грн/кг

Баклажан: 150 грн/кг

Перець: 170 грн/кг (імпортний)

Овочеві ятки. Фото: Новини.LIVE

Рецепт м’ясної запіканки з кабачками

Кабачок в Україні — популярний, недорогий та дуже простий у приготуванні овоч. З нього готують гарніри, супи, запіканки й різну консервацію. Він прекрасно поєднується з м'ясом та іншими овочами та швидко готується. Також доведена користь кабачків: вони покращують роботу кишківника і легко засвоюються.

Українські кабачки. Фото: Новини.LIVE

Одесити з радістю діляться рецептами своїх улюблених страв із кабачків. Для приготування запіканки треба цибулю подрібнити, змішати з фаршем. Посолити й поперчити його, заправити томатною пастою. Обсмажити до готовності на сковороді. Кабачки натерти на тертці й віджати від вологи. Після цього викласти половину у форму для випічки. Далі покласти фарш і нарізані на кружечки помідори. Викласти другу частину кабачків. Сметану збити з яйцем і полити запіканку. Посипати тертим сиром. Випікати 35 хвилин при температурі 150 градусів.

Для цього необхідно:

Кабачки: 1 кг.

М'ясний фарш: 500 г.

Цибуля: 3 шт.

Томатна паста: 3 ст. л.

Томати: 6 шт.

Сир: 130 г.

Яйця: 4 шт.

Сметана: 150 г.

На прилавках почала з’являтися малина

Продавчиню Ганну на ринку "Київський" знають практично всі. Черга за свіжими овочами та фруктами до неї починається із самого ранку. Каже, все свіже і привезене не лише з Одеської області, а й інших регіонів України. Сьогодні у топі — ягоди.

Ганна — продавчиня овочів та фруктів. Фото: Новини.LIVE

"Майже кожного тижня у нас з’являється на прилавках новий асортимент продукції. Ось наразі вже є малина за ціною від 150 грн-200 грн. Є також абрикоса. До речі, привезена із Молдови, дуже соковита та смачна. Полуниця теж є, але її вже наїлися і тепер більше беруть для заморозки або приготування джему чи варення",— розповідає продавчиня Ганна.

Ціни на фрукти

Полуниця: 85-90 грн/кг

Черешня: 150-180 грн/кг

Аґрус: 120 грн/кг

Чорниця: 180 грн/кг

Смородина: 170 грн/кг

Лохина: 650 грн/кг

Вишня: 80 грн/кг

Соковита полуниця. Фото: Новини.LIVE

Авокадо: 90 грн/шт

Лимон: 130 грн/кг

Ківі: 200 грн/кг

Лимон та авокадо. Фото: Новини.LIVE

Риба заморожена та охолоджена

Свіжої риби на ринку "Київський", як і на інших базарах міста, наразі немає. Пов’язано це із забороною на вилов та продаж річкової та морської риби із невстановлених місць. Таку заборону ввели після теракту на Каховській ГЕС, в результаті чого у Чорному морі та пов’язаних із ним водоймах почався масовий мор живих біоресурсів. Попри це, на ринку можна придбати заморожену, охолоджену, копчену та в’ялену рибу.

Заморожений окунь. Фото: Новини.LIVE

Ціни на копчену та в’ялену рибу

Сибас: 400 грн/кг

Бичок в’ялений: 600 грн/кг

Ставрида: 250 грн/кг

Камбала: 400 грн/кг

Скумбрія: 275 грн/кг

Сарган: 400 грн/кг

Копчена риба. Фото: Новини.LIVE

Ціни на морожену рибу

Хек: 180 грн/кг

Стейк креветочний: 320 грн/кг

Стейк тунця: 600 грн/кг

Кальмари: 370 грн/кг

Креветка: 450 грн/кг

Минтай: 160 грн/кг

Горбуша: 300 грн/кг

Кіжуч: 600 грн/кг

Заморожені рибні продукти. Фото: Новини.LIVE

Рецепт приготування риби хек

Риба хек отримала репутацію "пісної" через дієтичне м'ясо, тому багато українців знають, що її можна обсмажити на сковороді й це — максимум. Насправді рецептів хека існує безліч. Сьогодні ми розкажемо, як його приготувати в томатному соусі з цибулею.

Заморожений хек. Фото: Новини.LIVE

Тушки хека обробити на філе, промити, прибрати хребет. Нарізати філе шматочками, посипати сіллю. У глибоку миску насипати борошно, обваляти кожен шматочок. На сковороді розігріти олію, обсмажити філе з двох сторін до золотистої скоринки.

Очистити моркву і цибулю, моркву натерти на тертці, а цибулю нарізати півкільцями. Обсмажувати 4-5 хвилин до золотистого кольору. На окрему сковороду насипати 2 ст.л. борошна, обсмажити 30 секунд. Влити томатний сік, всипати спеції й покласти лавровий лист. Тушкувати соус 5-7 хвилин, помішуючи, до загустіння.

У чавунну сковороду або каструлю викласти 1\3 соусу, зверху — половину від загальної кількості риби, далі — половину моркви й цибулі. Так повторювати, поки інгредієнти не закінчаться. В кінці полити все томатним соусом, поставити каструлю на вогонь і тушкувати під кришкою 15 хвилин.

Для цього необхідно:

хек (тушки): 2 шт. (700 г)

сік томатний натуральний: 500 мл

цибуля ріпчаста: 2 шт.

морква: 2 шт.

борошно пшеничне: 7-8 ст. л.

масло рослинне: 3 ст. л.

сіль та перець за смаком

лавровий лист: 1 шт.

Ціни на свинину

У м’ясо-молочний корпус на ринку "Київський" приємно заходити. Тут завжди чисто, а температура повітря помірна. У приміщенні немає зайвих запахів, а вся продукція симетрично викладена на прилавках. Вибір м’яса достатній. Хоча, кажуть продавці, із приходом літа його стали менше купувати.

Світлана — продавчиня м'яса. Фото: Новини.LIVE

"Попри спеку, я вдома все одно готую м’ясні страви. Дуже полюбляємо стейки, ребра свинячі запечені у духовці. І обов’язково там повинні бути овочі. До речі, вся продукція у нас домашня, а ціни помірні. Тому, тим одеситам, у яких є можливість, рекомендую зробити саме зараз запаси м’яса та сала", — розповідає продавчиня Світлана.

Вартість свинини

Голяшка: 80 грн/кг

Ребра: 220 грн/кг

Биток: 240 грн/кг

Лопатка: 180-200 грн/кг

Підчеревок: 180 грн/кг

Сало: 100-150 грн/кг

М'ясо свинини. Фото: Новини.LIVE

Дієтичні рецепти від одеситів

Влітку одесити рекомендують готувати дієтичні страви, зокрема фрикадельки у кроповому соусі. Для цього, кажуть, треба використовувати філе індика. Його вартість сьогодні на ринку "Київський" майже 300 грн/кг.

Інгредієнти:

Фарш індичачий: 500 г

Цибуля ріпчаста: 1 шт

Сухарі панірувальні: 4 ст. л

Яйце куряче: 1 шт

Сіль та перець до свого смаку

Молоко: 200 мл

Вершки: 200 мл

Борошно пшеничне: 1 ст. л

Олія соняшникова: 2 ст. л

Кріп: 1 пучок

Масло вершкове: 15 г

Цибулю дрібно нарізати. Сковороду поставити на вогонь, налити олію і тут же викласти цибулю. Не треба чекати поки масло розігріється. Протушкувати цибулю до скляного стану буквально пару хвилин. В окремій мисці змішати індичачий фарш, цибулю, сіль, перець, яйце і панірувальні сухарі. Сформувати мокрими руками невеликі фрикадельки. У великій каструлі довести воду до кипіння. Посолити й акуратно, порціями, відварити фрикадельки. Після того, як фрикадельки спливуть, варити 2 хвилини. Готові фрикадельки викласти в миску або каструльку для запікання. Кріп дрібно нарізати. На сковороді розтопити масло, додати борошно і, постійно помішуючи, додати молоко. Довести до кипіння. Додати кріп, дрібку цукру і вершки. Ще раз довести до кипіння. Зняти з вогню. Залити кроповим соусом фрикадельки, прикрити кришкою каструльку і запікати при температурі 200 градусів 20 хвилин.

М'ясо-молочний корпус. Фото: Новини.LIVE

Що ж, ціни на ринках Одеси на сезонні продукти потроху знижуюються. А отже, не варто гаяти часу, а краще підкріпити свій організм вітамінами. Та й загалом похід на базар для одеситів це цілий ритуал, що супроводжується гарним настроєм.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE побували на одеському ринку "Черемушки". Де одесити поділились своїми рецептами, а продавці розповіли про ціни на продукти.