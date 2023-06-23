Стоимость сезонных фруктов и овощей в Одессе

Черника для зрения, крыжовник — от температуры: советы рынка "Киевский"
Лето в разгаре, а базарные лотки ломятся от продуктового разнообразия. Пока одни одесситы продолжают наслаждаться сезонными ягодами, другие уже приступили к консервации на зиму. Хозяйки дождались момента, когда на базарах появились овощи и фрукты, выращенные украинскими аграриями.
Особой популярностью сейчас пользуются кабачки, баклажаны и перец. Ни одно застолье одесситов не обходится без них. Здесь мастерство и кулинарные способности любителей готовить поражают. Примечательно, что покупки на базарах в Одессе делают преимущественно мужчины, они поделились своими фирменными рецептами.
Журналисты Новини.LIVE на этой неделе продолжили гастрономический тур по одесским базарам. И в этот раз подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров на рынке-ярмарке "Киевский".
Что известно о рынке-ярмарке "Киевский"
Наверное, нет в Одессе человека, который не слышал бы о рынке "Киевский". Он славится своими умеренными ценами на продукты и гостеприимством продавцов. Здесь не только предложат самые свежие и качественные продукты, но и поделятся собственными рецептами приготовления.
Рынок-ярмарка "Киевский" находится в одноименном районе и расположен вдоль проспекта Академика Глушко. Вокруг него жилые многоэтажки, из которых одесситы с самого утра спешат на покупки. Ассортимент продукции богат: овощи, фрукты, ягоды, рыба, мясо, молоко, яйца, зелень, бакалея — одним словом, есть все, что нужно. А главное, что все свежее и выращенное своими руками.
Сейчас пользуются спросом овощи. Цена на них уже снизилась, поэтому те, кто традиционно делает консервацию на зиму, уже закупают огурцы, помидоры, кабачки и баклажаны.
Цены на овощи
- Огурцы: 40-80 грн/кг
- Помидоры: 100-120 грн/кг
- Картофель молодой: 40-45 грн/кг
- Перец: 120 грн/кг (местный)
- Кабачки: 35 грн/кг
- Чеснок: 120 грн/кг
- Лук: 55 грн/кг
- Морковь 50 грн/кг
- Капуста: 35 грн/кг
- Свекла: 40 грн/кг
- Баклажан: 150 грн/кг
- Перец: 170 грн/кг (импортный)
Рецепт мясной запеканки с кабачками
Кабачок в Украине — популярный, недорогой и очень простой в приготовлении овощ. Из него готовят гарниры, супы, запеканки и разную консервацию. Он отлично сочетается с мясом и другими овощами и быстро готовится. Также доказана польза кабачков: они улучшают работу кишечника и легко усваиваются.
Одесситы с радостью делятся рецептами своих любимых блюд из кабачков. Для приготовления запеканки нужно лук измельчить, смешать с фаршем. Посолить и поперчить его, заправить томатной пастой. Обжарить до готовности на сковороде. Кабачки натереть на терке и отжать от влаги. После этого выложить половину в форму для выпечки. Далее положить фарш и нарезанные на кружочки помидоры. Выложить вторую часть кабачков. Сметану взбить с яйцом и полить запеканку. Посыпать тертым сыром. Выпекать 35 минут при температуре 150 градусов.
Для этого необходимо:
- Кабачки: 1 кг.
- Мясной фарш: 500 г.
- Лук: 3 шт.
- Томатная паста: 3 ст. л.
- Томаты: 6 шт.
- Сыр: 130 г
- Яйца: 4 шт.
- Сметана: 150 г.
На прилавках начала появляться малина
Продавщицу Анну на рынке "Киевский" знают практически все. Очередь за свежими овощами и фруктами к ней начинается с самого утра. Говорит, все привезенное не только из Одесской области, но и из других регионов Украины. Сегодня в топе — ягоды.
"Почти каждую неделю у нас появляется на прилавках новый ассортимент продукции. Вот сейчас уже есть малина по цене от 150-200 грн. Есть также абрикоса. Кстати, привезенная из Молдовы, очень сочная и вкусная. Клубника тоже есть, но ее уже наелись и теперь больше берут для заморозки или приготовления джема или варенья", — рассказывает продавщица Анна.
Цены на фрукты
- Клубника: 85-90 грн/кг
- Черешня: 150-180 грн/кг
- Крыжовник: 120 грн/кг
- Черника: 180 грн/кг
- Смородина: 170 грн/кг
- Голубика: 650 грн/кг
- Вишня: 80 грн/кг
- Авокадо: 90 грн/шт
- Лимон: 130 грн/кг
- Киви: 200 грн/кг
Рыба замороженная и охлажденная
Свежей рыбы на рынке "Киевский", как и на других базарах города, пока нет. Связано это с запретом на вылов и продажу речной и морской рыбы с неустановленных мест. Такой запрет был введен после теракта на Каховской ГЭС, в результате чего в Черном море и связанных с ним водоемах начался массовый мор живых биоресурсов. Несмотря на это, на рынке можно приобрести замороженную, охлажденную, копченую и вяленую рыбу.
Цены на копченую и вяленую рыбу
- Сибас: 400 грн/кг
- Бычок вяленый: 600 грн/кг
- Ставрида: 250 грн/кг
- Камбала: 400 грн/кг
- Скумбрия: 275 грн/кг
- Сарган: 400 грн/кг
Цены на мороженую рыбу
- Хек: 180 грн/кг
- Стейк креветочный: 320 грн/кг
- Стейк тунца: 600 грн/кг
- Кальмары: 370 грн/кг
- Креветка: 450 грн/кг
- Минтай: 160 грн/кг
- Горбуша: 300 грн/кг
- Кижуч: 600 грн/кг
Рецепт приготовления рыбы хек
Рыба хек получила репутацию "постной" через диетическое мясо, поэтому многие украинцы знают, что ее можно обжарить на сковороде и это максимум. На самом деле, рецептов хека существует множество. Сегодня мы расскажем, как его приготовить в томатном соусе с луком.
Тушки хека разделать на филе, промыть, убрать позвоночник. Нарезать филе кусочками, посыпать солью. В глубокую миску насыпать муку, обвалять каждый кусочек. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить филе с двух сторон до золотистой корочки.
Очистить морковь и лук, натереть морковь на терке, а лук нарезать полукольцами. Обжаривать 4-5 минут до золотистого цвета. На отдельную сковороду насыпать 2 ст. л. муки, обжарить 30 секунд. Влить томатный сок, всыпать специи и положить лавровый лист. Тушить соус 5-7 минут, помешивая, до загустения.
В чугунную сковороду или кастрюлю выложить 1/3 соуса, сверху — половину от общего количества рыбы, далее — половину моркови и лука. Так повторять, пока ингредиенты не кончатся. В конце полить все томатным соусом, поставить кастрюлю на огонь и тушить под крышкой 15 минут.
Для этого необходимо:
- хек (тушки): 2 шт. (700 г)
- сок томатный натуральный: 500 мл
- лук репчатый: 2 шт.
- морковь: 2 шт.
- мука пшеничная: 7-8 ст. л.
- масло растительное: 3 ст. л.
- соль и перец по своему вкусу
- лавровый лист: 1 шт.
Цены на свинину
В мясо-молочный корпус на рынке "Киевский" приятно заходить. Здесь всегда чисто, а температура воздуха умеренная. В помещении нет лишних запахов, а вся продукция симметрично выложена на прилавках. Выбор мяса велик. Хотя, говорят продавцы, с приходом лета его стали меньше покупать.
"Несмотря на жару, я дома все равно готовлю мясные блюда. Очень любим стейки, ребра свиные запеченные в духовке. И обязательно там должны быть овощи. Кстати, вся продукция у нас домашняя, а цены умеренные. Поэтому, тем одесситам, у которых есть возможность, рекомендую сделать именно сейчас запасы мяса и сала", — рассказывает продавец Светлана.
Стоимость свинины
- Голяшка: 80 грн/кг
- Ребра: 220 грн/кг
- Биток: 240 грн/кг
- Лопатка: 180-200 грн/кг
- Подчеревок: 180 грн/кг
- Сало: 100-150 грн/кг
Диетические рецепты от одесситов
Летом одесситы рекомендуют готовить диетические блюда, в частности, фрикадельки в укропном соусе. Для этого, говорят, нужно использовать филе индюка. Его стоимость сегодня на рынке "Киевский" составляет почти 300 грн/кг.
Ингредиенты:
- Фарш индюшачий: 500 г
- Лук репчатый: 1 шт
- Сухари панировочные: 4 ст. л
- Яйцо куриное: 1 шт
- Соль и перец по своему вкусу
- Молоко: 200 мл
- Сливки: 200 мл
- Мука пшеничная: 1 ст. л
- Масло подсолнечное: 2 ст. л
- Укроп: 1 пучок
- Масло сливочное: 15 г
Лук мелко порезать. Сковороду поставить на огонь, налить растительное масло и тут же выложить лук. Не нужно ждать пока масло разогреется. Протушить лук до стеклянного состояния практически пару минут. В отдельной миске смешать индюшачий фарш, лук, соль, перец, яйцо и панировочные сухари. Сформировать мокрыми руками маленькие фрикадельки. В большой кастрюле довести воду до кипения. Посолить и аккуратно, порциями, отварить фрикадельками. После того как фрикадельки всплывут, варить 2 минуты. Готовые фрикадельки выложить в миску или кастрюльку для запекания. Укроп мелко нарезать. На сковороде растопить масло, добавить муку и, постоянно помешивая, добавить молоко. Довести до кипения. Добавить укроп, щепотку сахара и сливки. Еще раз довести до кипения. Снять с огня. Залить укропным соусом фрикадельки, прикрыть крышкой кастрюльку и запекать при температуре 200 градусов 20 минут.
Что ж, цены на рынках Одессы на сезонные продукты постепенно опускаются. А значит, не стоит тратить попусту время, а лучше подкрепить свой организм витаминами. Да и вообще поход на базар для одесситов — это целый ритуал, сопровождающийся хорошим настроением.
Напомним, журналисты Новини.LIVE побывали на одесском рынке "Черемушки". Где одесситы поделились своим рецептами, а продавцы рассказали о ценах на продукты.