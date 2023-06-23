Стоимость сезонных фруктов и овощей в Одессе

Одесский рынок-ярмарка "Киевский". Фото: Новини.LIVE

Лето в разгаре, а базарные лотки ломятся от продуктового разнообразия. Пока одни одесситы продолжают наслаждаться сезонными ягодами, другие уже приступили к консервации на зиму. Хозяйки дождались момента, когда на базарах появились овощи и фрукты, выращенные украинскими аграриями.

Особой популярностью сейчас пользуются кабачки, баклажаны и перец. Ни одно застолье одесситов не обходится без них. Здесь мастерство и кулинарные способности любителей готовить поражают. Примечательно, что покупки на базарах в Одессе делают преимущественно мужчины, они поделились своими фирменными рецептами.

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Журналисты Новини.LIVE на этой неделе продолжили гастрономический тур по одесским базарам. И в этот раз подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров на рынке-ярмарке "Киевский".

Что известно о рынке-ярмарке "Киевский"

Наверное, нет в Одессе человека, который не слышал бы о рынке "Киевский". Он славится своими умеренными ценами на продукты и гостеприимством продавцов. Здесь не только предложат самые свежие и качественные продукты, но и поделятся собственными рецептами приготовления.

Рынок-ярмарка "Киевский" находится в одноименном районе и расположен вдоль проспекта Академика Глушко. Вокруг него жилые многоэтажки, из которых одесситы с самого утра спешат на покупки. Ассортимент продукции богат: овощи, фрукты, ягоды, рыба, мясо, молоко, яйца, зелень, бакалея — одним словом, есть все, что нужно. А главное, что все свежее и выращенное своими руками.

Атмосфера рынка "Киевский". Фото: Новини.LIVE

Сейчас пользуются спросом овощи. Цена на них уже снизилась, поэтому те, кто традиционно делает консервацию на зиму, уже закупают огурцы, помидоры, кабачки и баклажаны.

Цены на овощи

Огурцы: 40-80 грн/кг

Помидоры: 100-120 грн/кг

Картофель молодой: 40-45 грн/кг

Перец: 120 грн/кг (местный)

Кабачки: 35 грн/кг

Чеснок: 120 грн/кг

Лук: 55 грн/кг

Морковь 50 грн/кг

Капуста: 35 грн/кг

Свекла: 40 грн/кг

Баклажан: 150 грн/кг

Перец: 170 грн/кг (импортный)

Овощные лотки. Фото: Новини.LIVE

Рецепт мясной запеканки с кабачками

Кабачок в Украине — популярный, недорогой и очень простой в приготовлении овощ. Из него готовят гарниры, супы, запеканки и разную консервацию. Он отлично сочетается с мясом и другими овощами и быстро готовится. Также доказана польза кабачков: они улучшают работу кишечника и легко усваиваются.

Украинские кабачки. Фото: Новини.LIVE

Одесситы с радостью делятся рецептами своих любимых блюд из кабачков. Для приготовления запеканки нужно лук измельчить, смешать с фаршем. Посолить и поперчить его, заправить томатной пастой. Обжарить до готовности на сковороде. Кабачки натереть на терке и отжать от влаги. После этого выложить половину в форму для выпечки. Далее положить фарш и нарезанные на кружочки помидоры. Выложить вторую часть кабачков. Сметану взбить с яйцом и полить запеканку. Посыпать тертым сыром. Выпекать 35 минут при температуре 150 градусов.

Для этого необходимо:

Кабачки: 1 кг.

Мясной фарш: 500 г.

Лук: 3 шт.

Томатная паста: 3 ст. л.

Томаты: 6 шт.

Сыр: 130 г

Яйца: 4 шт.

Сметана: 150 г.

На прилавках начала появляться малина

Продавщицу Анну на рынке "Киевский" знают практически все. Очередь за свежими овощами и фруктами к ней начинается с самого утра. Говорит, все привезенное не только из Одесской области, но и из других регионов Украины. Сегодня в топе — ягоды.

Анна — продавец овощей и фруктов. Фото: Новини.LIVE

"Почти каждую неделю у нас появляется на прилавках новый ассортимент продукции. Вот сейчас уже есть малина по цене от 150-200 грн. Есть также абрикоса. Кстати, привезенная из Молдовы, очень сочная и вкусная. Клубника тоже есть, но ее уже наелись и теперь больше берут для заморозки или приготовления джема или варенья", — рассказывает продавщица Анна.

Цены на фрукты

Клубника: 85-90 грн/кг

Черешня: 150-180 грн/кг

Крыжовник: 120 грн/кг

Черника: 180 грн/кг

Смородина: 170 грн/кг

Голубика: 650 грн/кг

Вишня: 80 грн/кг

Сочная клубника. Фото: Новини.LIVE

Авокадо: 90 грн/шт

Лимон: 130 грн/кг

Киви: 200 грн/кг

Лимон и авокадо. Фото: Новини.LIVE

Рыба замороженная и охлажденная

Свежей рыбы на рынке "Киевский", как и на других базарах города, пока нет. Связано это с запретом на вылов и продажу речной и морской рыбы с неустановленных мест. Такой запрет был введен после теракта на Каховской ГЭС, в результате чего в Черном море и связанных с ним водоемах начался массовый мор живых биоресурсов. Несмотря на это, на рынке можно приобрести замороженную, охлажденную, копченую и вяленую рыбу.

Замороженный окунь. Фото: Новини.LIVE

Цены на копченую и вяленую рыбу

Сибас: 400 грн/кг

Бычок вяленый: 600 грн/кг

Ставрида: 250 грн/кг

Камбала: 400 грн/кг

Скумбрия: 275 грн/кг

Сарган: 400 грн/кг

Копченая рыба. Фото: Новини.LIVE

Цены на мороженую рыбу

Хек: 180 грн/кг

Стейк креветочный: 320 грн/кг

Стейк тунца: 600 грн/кг

Кальмары: 370 грн/кг

Креветка: 450 грн/кг

Минтай: 160 грн/кг

Горбуша: 300 грн/кг

Кижуч: 600 грн/кг

Замороженные рыбные продукты. Фото: Новини.LIVE

Рецепт приготовления рыбы хек

Рыба хек получила репутацию "постной" через диетическое мясо, поэтому многие украинцы знают, что ее можно обжарить на сковороде и это максимум. На самом деле, рецептов хека существует множество. Сегодня мы расскажем, как его приготовить в томатном соусе с луком.

Замороженный хек. Фото: Новини.LIVE

Тушки хека разделать на филе, промыть, убрать позвоночник. Нарезать филе кусочками, посыпать солью. В глубокую миску насыпать муку, обвалять каждый кусочек. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить филе с двух сторон до золотистой корочки.

Очистить морковь и лук, натереть морковь на терке, а лук нарезать полукольцами. Обжаривать 4-5 минут до золотистого цвета. На отдельную сковороду насыпать 2 ст. л. муки, обжарить 30 секунд. Влить томатный сок, всыпать специи и положить лавровый лист. Тушить соус 5-7 минут, помешивая, до загустения.

В чугунную сковороду или кастрюлю выложить 1/3 соуса, сверху — половину от общего количества рыбы, далее — половину моркови и лука. Так повторять, пока ингредиенты не кончатся. В конце полить все томатным соусом, поставить кастрюлю на огонь и тушить под крышкой 15 минут.

Для этого необходимо:

хек (тушки): 2 шт. (700 г)

сок томатный натуральный: 500 мл

лук репчатый: 2 шт.

морковь: 2 шт.

мука пшеничная: 7-8 ст. л.

масло растительное: 3 ст. л.

соль и перец по своему вкусу

лавровый лист: 1 шт.

Цены на свинину

В мясо-молочный корпус на рынке "Киевский" приятно заходить. Здесь всегда чисто, а температура воздуха умеренная. В помещении нет лишних запахов, а вся продукция симметрично выложена на прилавках. Выбор мяса велик. Хотя, говорят продавцы, с приходом лета его стали меньше покупать.

Светлана — продавец мяса. Фото: Новини.LIVE

"Несмотря на жару, я дома все равно готовлю мясные блюда. Очень любим стейки, ребра свиные запеченные в духовке. И обязательно там должны быть овощи. Кстати, вся продукция у нас домашняя, а цены умеренные. Поэтому, тем одесситам, у которых есть возможность, рекомендую сделать именно сейчас запасы мяса и сала", — рассказывает продавец Светлана.

Стоимость свинины

Голяшка: 80 грн/кг

Ребра: 220 грн/кг

Биток: 240 грн/кг

Лопатка: 180-200 грн/кг

Подчеревок: 180 грн/кг

Сало: 100-150 грн/кг

Мясо свинины. Фото: Новини.LIVE

Диетические рецепты от одесситов

Летом одесситы рекомендуют готовить диетические блюда, в частности, фрикадельки в укропном соусе. Для этого, говорят, нужно использовать филе индюка. Его стоимость сегодня на рынке "Киевский" составляет почти 300 грн/кг.

Ингредиенты:

Фарш индюшачий: 500 г

Лук репчатый: 1 шт

Сухари панировочные: 4 ст. л

Яйцо куриное: 1 шт

Соль и перец по своему вкусу

Молоко: 200 мл

Сливки: 200 мл

Мука пшеничная: 1 ст. л

Масло подсолнечное: 2 ст. л

Укроп: 1 пучок

Масло сливочное: 15 г

Лук мелко порезать. Сковороду поставить на огонь, налить растительное масло и тут же выложить лук. Не нужно ждать пока масло разогреется. Протушить лук до стеклянного состояния практически пару минут. В отдельной миске смешать индюшачий фарш, лук, соль, перец, яйцо и панировочные сухари. Сформировать мокрыми руками маленькие фрикадельки. В большой кастрюле довести воду до кипения. Посолить и аккуратно, порциями, отварить фрикадельками. После того как фрикадельки всплывут, варить 2 минуты. Готовые фрикадельки выложить в миску или кастрюльку для запекания. Укроп мелко нарезать. На сковороде растопить масло, добавить муку и, постоянно помешивая, добавить молоко. Довести до кипения. Добавить укроп, щепотку сахара и сливки. Еще раз довести до кипения. Снять с огня. Залить укропным соусом фрикадельки, прикрыть крышкой кастрюльку и запекать при температуре 200 градусов 20 минут.

Мясо-молочный корпус. Фото: Новини.LIVE

Что ж, цены на рынках Одессы на сезонные продукты постепенно опускаются. А значит, не стоит тратить попусту время, а лучше подкрепить свой организм витаминами. Да и вообще поход на базар для одесситов — это целый ритуал, сопровождающийся хорошим настроением.

Напомним, журналисты Новини.LIVE побывали на одесском рынке "Черемушки". Где одесситы поделились своим рецептами, а продавцы рассказали о ценах на продукты.