Одеський ринок "Черемушки": асортимент продуктів та ціни

Одеський ринок "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Продуктове різноманіття одеських базарів продовжує дивувати одеситів. Адже тут можна знайти все, що необхідно господині для приготування або ж консервування. Поступово популярність одних фруктів замінюється іншими, а от овочі — це фаворити будь-якого літнього столу в Одесі.

Попри те, що в місті є чимало гіпермаркетів, де асортимент продуктів нічим не поступається базарам, певна частина містян все ж таки віддає перевагу ринкам. Тут і поторгуватися можна, і новини останні дізнатися.

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Журналісти Новини.LIVE продовжують гастрономічний тур одеськими базарами. І цього разу підготували актуальний зріз цін на основні групи продовольчих товарів на ринку "Черемушки".

Що відомо про ринок "Черемушки"

Один з універсальних базарів Одеси "Черемушки" розташований в однойменному районі. Навколо нього житлові масиви, з яких щодня люди поспішають на закупи. День на день, кажуть продавці, не випадає, втім традиційно одесити поповнюють запаси продуктів саме у вихідні. Тоді й асортимент та кількість харчів значно збільшується.

Продавчиня овочів. Фото: Новини.LIVE

Наразі найпопулярнішими продуктами є овочі та фрукти. Традиційні страви з баклажанів, кабачків, овочеві салати мають попит саме влітку. Практично весь асортимент, який є на прилавках, місцевого виробництва. Відповідно і ціна на них поступово починає знижуватися.

Ціни на овочі

Огірки: 45-50 грн/кг

Помідори: 90–140 грн/кг

Горох: 40–60 грн/кг

Картопля молода: 40–45 грн/кг

Перець: 130–150 грн/кг

Кабачки: 55 грн/кг

Часник: 120 грн/кг

Цибуля: 55 грн/кг

Морква 50 грн/кг

Капуста: 35 грн/кг

Буряк: 40 грн/кг

Баклажан: 180 грн/кг

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Рецепт смачної закуски з баклажанів

На ринку вам не тільки допоможуть вибрати найсвіжіші овочі, але й обов'язково поділяться найпопулярнішим рецептом. Баклажанна ікра — дуже смачна, ароматна й пряна закуска. Влітку вона готується з найпростіших продуктів. Також ікру можна консервувати на зиму. Готується швидко. Для цього необхідно:

Баклажани — 300 г

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Рослинна олія — 2 ст. л.

Помідори — 1 шт.

Оцет — 1 ч.л.

Сіль, перець чорний мелений — на смак

Баклажани розрізати навпіл і відправити у духовку запікатися на 25 хвилин при температурі 180°С. З помідора зняти шкірку, опустивши в окріп, а потім — в холодну воду. Нарізати його кубиками. Також подрібнюємо цибулю кубиками та обсмажуємо з олією до прозорості. Додати помідори, обсмажити. У процесі посолити й поперчити.

Із запеченого баклажана зняти шкірку. Нарізати його кубиками та додати до цибулі з помідором. Перемішати, влити оцет. Протушкувати все разом приблизно 8 хвилин. За бажання додати спеції. Баклажанну ікру можна залишити в такій консистенції або подрібнити її, використовуючи блендер, м'ясорубку або сито.

Черешня у топі

Продавчиня Лариса щодня на своєму робочому місці. Із самого рання жінка починає викладати на прилавок овочі та фрукти. Каже, все свіже і привезене з Одеської області. Сьогодні у топі — черешня. Вся соковита та солодка.

Продавчиня Лариса. Фото: Новини.LIVE

"Сезон полуниці вже завершився фактично, її вже не беруть так багато, як раніше, але на прилавках вона все одно є. Нині популярністю користується черешня. Її ціна від 100–170 грн/кг, вся місцева. Одесити беруть її багато, хтось — аби поласувати, а дехто вже для консервації", — розповідає продавчиня Лариса.

Соковита черешня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти

Полуниця: 75 грн/кг

Черешня: кримка: 100 грн/кг чкалова: 100 грн/кг біла: 120–170 грн/кг казка: 130 грн/кг сонячна куля: 170 грн/кг рекорд: 170 грн/кг

Аґрус: 120 грн/кг

Вишня: 80 грн/кг

Цитруси та овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Грейпфрут: 60 грн/кг

Апельсин: 70 грн/кг

Гранат: 200 грн/кг

Груша: 100 грн/кг

Виноград: 200 грн

Авокадо: 30 грн/кг

Лимон: 70 грн/кг

Ківі: 120 грн/кг

Банан: 65-70 грн/кг

Риба річкова та охолоджена

Асортимент свіжої риби наразі невеликий, і вся вона переважно річкова, за винятком морського бичка та камбали. Все, що є у продажі, розповідають продавці, з попередніх охолоджених запасів.

Річкова риба. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу

Бичок (морський): 100 грн/кг

Карась: 100 грн/кг

Товстолоб: 80 грн/кг

Короп: 150 грн/кг

Пеленгас: 80 грн/кг

Судак: 250 грн/кг

Ціни на малосольну рибу

Прянка: 100 грн/кг

Тюлька: 100–120 грн/кг

Хамса: 180 грн/кг

Оселедець: 80 грн/шт

На ринку "Черемушки" чималий вибір свіжомороженої риби. Вся вона пройшла відповідну перевірку, після чого лише з’явилася на прилавках одеського базару. Влітку, розповідає продавчиня Наталя, попит мають набори для юшки. Хоча вона особисто дуже полюбляє мойву, запечену у духовці.

Наталя — продавчиня риби. Фото: Новини.LIVE

"Для приготування цієї страви беремо мойву, добре миємо її, чистити не треба. Додали сіль та перець на смак, після цього посипаємо мукою, хоча я більше люблю рибу обвалювати у кукурудзяній муці. Викладаємо на противні — та у розігріту духовку на 20 хвилин. Виходить дуже смачна страва", — ділиться рецептом продавчиня Наталя.

Червона риба. Фото: Новини.LIVE

Ціни на свіжоморожену рибу

Хек: 148 грн/кг

Хребти: 95 грн/кг

Скумбрія: 140 грн/кг

Мойва: 85 грн/кг

Супові набори: 150 грн/кг

Філе червоної риби: 925 грн\кг

Стейк червоної риби: 850 грн/кг

Тунець: 700 грн/кг

Ціни на свинину та яловичину

У м’ясному корпусі вибір продуктів чималий. Тут і свинина, і яловичина, і телятина. Ціна, кажуть продавці, стала. Нині через спеку одесити менше стали купувати м’ясо. Втім, як тільки приходять вихідні дні, попит на нього збільшується, особливо на свинину.

М'ясо-молочний корпус. Фото: Новини.LIVE

Свинина

Ніжки: 5–10 грн/шт

Голяшка: 80 грн/кг

Хвіст: 25 грн/шт

Ребра: 200 грн/кг

Челогач: 200 грн/кг

Биток: 220 грн/кг

Лопатка: 180 грн/кг

Підчеревок: 170 грн/кг

Свинина. Фото: Новини.LIVE

У продавця Івана асортимент м’ясної продукції чималий. Чоловік розповідає, що останні кілька місяців ціна на неї не змінюється. З приходом літа одесити купують переважно м'якуш на шашлик.

Продавець м'яса Іван. Фото: Новини.LIVE

"У мене є свій перевірений рецепт приготування м’яса. Для цього необхідний добрий шмат свинини. Нарізаємо його на кубики середнього розміру. Додаємо газованої мінеральної води, майонез, сіль, перець, приправи. Ще можна додати ківі. Після цього залишаємо на певний час, щоб м’ясо промаринувалося, і потім смажимо на вогні", — поділився рецептом продавець Іван.

Ціни на яловичину

Антрекот: 150 грн/кг

М'якуш: 180 грн/кг

Задня частина: 200 грн/кг

Шийка: 180 грн/кг

Язик: 300 грн/кг

Ребра: 120 грн/кг

М'ясо яловичини. Фото: Новини.LIVE

Дієтичні рецепти від одеситів

Своїми ексклюзивними рецептами на ринку діляться не лише продавці, а й звичайні одесити. Так, сьогодні найпопулярнішими стали кабачки, запечені з яйцем і сиром.

Складові страви:

2 середні кабачки

30–50 г твердого сиру

3 курячих яйця

зелень

Приготування:

Помити кабачки, очистити від шкірки. Нарізати кільцями або кубиками. Форму для випікання вистелити пергаментом, змастити олією, викласти туди кабачки. Збити яйця із сіллю та перцем. Вилити на овочі. На великій тертці натерти сир. Посипати кабачки. Запікати в духовці 35–40 хв за температури 200–220 °C. Перед подачею прикрасити дрібно порубаною зеленню.

Нагадаємо одеситам, у зв’язку із підривом Каховської ГЕС епідеміологи рекомендують громадянам ретельно мити овочі та фрукти кип’яченою водою, аби не допустити поширення інфекційних хвороб. Крім того, уникати придбання продуктів на стихійних базарах та у неперевірених продавців.