Одесский рынок "Черемушки": ассортимент продуктов и цены

Одесский рынок "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Продуктовое разнообразие одесских базаров продолжает удивлять одесситов. Ведь здесь можно найти все, что необходимо хозяйке для приготовления или консервирования. Постепенно популярность одних фруктов заменяется другими, а вот овощи — это фавориты любого летнего стола в Одессе.

Несмотря на то, что в городе немало гипермаркетов, где ассортимент продуктов ничем не уступает базарам, определенная часть горожан все же предпочитает рынки. Здесь и поторговаться можно, и новости последние узнать.

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Журналисты Новини.LIVE продолжают гастрономический тур по одесским базарам. И в этот раз подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров на рынке "Черемушки".

Что известно о рынке "Черемушки"

Один из универсальных базаров Одессы — рынок "Черемушки" — находится в одноименном районе. Вокруг него жилые массивы, из которых каждый день люди спешат на закупки. День на день, говорят продавцы, не приходится, впрочем, традиционно одесситы пополняют запасы продуктов именно в выходные. Тогда и ассортимент, и количество продовольствия значительно увеличивается.

Продавец овощей. Фото: Новини.LIVE

Пока наиболее популярными продуктами являются овощи и фрукты. Традиционные блюда из баклажанов, кабачков, овощные салаты пользуются спросом именно летом. Практически весь ассортимент на прилавках — местного производства. Соответственно, и цена на них постепенно начинает снижаться.

Цены на овощи

Огурцы: 45–50 грн/кг

Помидоры: 90–140 грн/кг

Горох: 40–60 грн/кг

Картофель молодой: 40–45 грн/кг

Перец: 130–150 грн/кг

Кабачки: 55 грн/кг

Чеснок: 120 грн/кг

Лук: 55 грн/кг

Морковь 50 грн/кг

Капуста: 35 грн/кг

Свекла: 40 грн/кг

Баклажан: 180 грн/кг

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Рецепт вкусной закуски из баклажанов

На рынке вам не только помогут выбрать самые свежие овощи, но и обязательно поделятся самым популярным рецептом. Баклажанная икра — очень вкусная, ароматная и пряная закуска. Летом она готовится из самых простых продуктов. Также икру можно консервировать на зиму. Готовится быстро. Для этого необходимо:

Баклажаны — 300 г

Лук репчатый — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст.л.

Помидоры — 1 шт.

Уксус — 1 ч.л.

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Баклажаны разрезать пополам и отправить в духовку запекаться на 25 минут при температуре 180°С. С помидора снять кожуру, опустив в кипяток, а затем — в холодную воду. Нарезать кубиками. Также измельчаем лук кубиками и обжариваем с растительным маслом до прозрачности. Добавить помидоры, обжарить. В процессе посолить и поперчить.

С запеченного баклажана снять кожуру. Нарезать кубиками и добавить к луку с помидором. Перемешать, влить уксус. Протушить все вместе примерно 8 минут. При желании добавить специи. Баклажанную икру можно оставить в такой консистенции или измельчить ее, используя блендер, мясорубку или сито.

Черешня в топе

Продавщица Лариса каждый день на своем рабочем месте. С утра женщина начинает выкладывать на прилавок овощи и фрукты. Говорит, все свежее и доставлено из Одесской области. Сегодня в топе — черешня. Вся сочная и сладкая.

Продавец Лариса. Фото: Новини.LIVE

"Сезон клубники уже завершился фактически, ее уже не берут так много, как раньше, но на прилавках она все равно есть. В настоящее время популярностью пользуется черешня. Ее цена 100–170 грн/кг, вся местная. Одесситы берут ее много, кто-то — чтобы полакомиться, а некоторые уже для консервации", — рассказывает продавец Лариса.

Сочная черешня. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты

Клубника: 75 грн/кг

Черешня: крымка: 100 грн/кг чкалова: 100 грн/кг белая: 120 – 170 грн/кг сказка: 130 грн/кг солнечный шар: 170 грн/кг рекорд: 170 грн/кг

Крыжовник: 120 грн/кг

Вишня: 80 грн/кг

Цитрусы и овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Грейпфрут: 60 грн/кг

Апельсин: 70 грн/кг

Гранат: 200 грн/кг

Груша: 100 грн/кг

Виноград: 200 грн

Авокадо: 30 грн/кг

Лимон: 70 грн/кг

Киви: 120 грн/кг

Банан: 65–70 грн/кг

Рыба речная и охлажденная

Ассортимент свежей рыбы пока невелик, и вся она преимущественно речная, за исключением морского бычка и камбалы. Все, что есть в продаже, рассказывают продавцы, из предварительных охлажденных запасов.

Речная рыба. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу

Бычок (морской): 100 грн/кг

Карась: 100 грн/кг

Толстолоб: 80 грн/кг

Карп: 150 грн/кг

Пеленгас: 80 грн/кг

Судак: 250 грн/кг

Цены на малосольную рыбу

Прянка: 100 грн/кг

Тюлька: 100 – 120 грн/кг

Хамса: 180 грн/кг

Сельдь: 80 грн/шт

На рынке "Черемушки" большой выбор свежемороженой рыбы. Вся она прошла соответствующую проверку, после чего только появилась на прилавках одесского базара. Летом, рассказывает продавщица Наталья, спросом пользуются наборы для ухи. Хотя она лично очень любит мойву, запеченную в духовке.

Наталья — продавщица рыбы. Фото: Новини.LIVE

"Для приготовления этого блюда берем мойву, хорошо моем ее, чистить не надо. Добавили соль и перец по вкусу, после этого посыпаем мукой, хотя я больше люблю рыбу обваливать в кукурузной муке. Выкладываем на противни — и в разогретую духовку на 20 минут. Выходит очень вкусное блюдо", — делится рецептом продавщица Наталья.

Красная рыба. Фото: Новини.LIVE

Цены на свежемороженую рыбу

Хек: 148 грн/кг

Позвоночники: 95 грн/кг

Скумбрия: 140 грн/кг

Мойва: 85 грн/кг

Суповые наборы: 150 грн/кг

Филе красной рыбы: 925 грн\кг

Стейк красной рыбы: 850 грн/кг

Тунец: 700 грн/кг

Цены на свинину и говядину

В мясном корпусе выбор продуктов немалый. Здесь и свинина, и говядина, и телятина. Цена, говорят продавцы, стабильная. Сейчас из-за жары одесситы меньше стали покупать мясо. Впрочем, как только приходят выходные дни, спрос на него увеличивается, особенно на свинину.

Мясо-молочный корпус. Фото: Новини.LIVE

Свинина

Ножки: 5–10 грн/шт

Голяшка: 80 грн/кг

Хвост: 25 грн/шт

Ребра: 200 грн/кг

Челогач: 200 грн/кг

Биток: 220 грн/кг

Лопатка: 180 грн/кг

Подчеревок: 170 грн/кг

Свинина. Фото: Новини.LIVE

У продавца Ивана ассортимент мясной продукции немалый. Мужчина рассказывает, что последние несколько месяцев цена на нее не меняется. С приходом лета одесситы покупают преимущественно мякоть на шашлык.

Продавец мяса Иван. Фото: Новини.LIVE

"У меня есть свой проверенный рецепт приготовления мяса. Для этого необходим хороший кусок свинины. Нарезаем его на кубики среднего размера. Добавляем газированной минеральной воды, майонез, соль, перец, приправы. Еще можно добавить киви. После этого оставляем на время, чтобы мясо промариновалось, и потом жарим на огне", — поделился рецептом продавец Иван.

Цены на говядину

Антрекот: 150 грн/кг

Мякоть: 180 грн/кг

Задняя часть: 200 грн/кг

Шейка: 180 грн/кг

Мова: 300 грн/кг

Ребра: 120 грн/кг

Мясо говядины. Фото: Новини.LIVE

Диетические рецепты от одесситов

Своими эксклюзивными рецептами на рынке делятся не только продавцы, но и обычные одесситы. Так, сегодня наиболее популярными стали кабачки, запеченные с яйцом и сыром.

Составные блюда:

2 средних кабачка

30–50 г твердого сыра

3 куриных яйца

Зелень

Приготовление:

Помыть кабачки, очистить от кожуры. Нарезать колечками или кубиками. Форму для выпечки выстелить пергаментом, смазать растительным маслом, выложить туда кабачки. Взбить яйца с солью и перцем. Вылить на овощи. На большой терке натереть творог. Посыпать кабачки. Запекать в духовке 35-40 мин при температуре 200–220°C. Перед подачей украсить мелко нарубленной зеленью.

Напомним, одесситам, в связи с подрывом Каховской ГЭС, эпидемиологи рекомендуют тщательно мыть овощи и фрукты кипяченой водой, чтобы не допустить распространения инфекционных болезней. Кроме того, избегать приобретения продуктов на стихийных базарах и у непроверенных продавцов.