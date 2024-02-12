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Чорноморські коридори експортували 22 мільйони тонн вантажів, — Кубраков

12 лютого 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чорноморські коридори експортували 22 мільйони тонн вантажів, — Кубраков
Міністр Олександр Кубраков з делегацією АМПУ у порту. Фото: АМПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі, Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков

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"Понад 22 мільйонів тонн вантажів різної номенклатури експортовано з початку роботи тимчасового коридору Чорним морем, який у світі називають #Український_коридор", — написав міністр. 

Крім того, Кубраков наголосив, що до річниці роботи коридорів цей показник планують збільшити. Наразі йдеться про модернізацію портів, залізниці та доріг. Це дозволить підвищити показники перевалки щонайменше — на чверть. 

Що відомо про атаку на порти

Минулого тижня ворог двічі атакував припортову інфраструктуру, яка працювала на експорт. Під час цих ударів було знищено декілька тонн зерна. 

Загалом від з моменту припинення "зернової угоди" з РФ було пошкоджено майже 200 об’єктів портової інфраструктури, під час яких постраждало 26 цивільних осіб. 

Нагадаємо, українським зерновим коридором у Чорному морі рухається перший торговий балкер, який транспортує гуманітарний вантаж. Судно доставить до Нігерії 25 тисяч тонн пшениці, яка вийшла з портів Великої Одеси. 

Також ми писали, що після припинення дії зернової угоди у липні минулого року Росія збільшила інтенсивність атак на припортову інфраструктуру України. За останні пів року ворог понад 30 разів намагався зруйнувати морську логістику. 

Олександр Кубраков
Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
експорт зерна
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експорт

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