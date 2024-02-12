Чорноморські коридори експортували 22 мільйони тонн вантажів, — Кубраков
Від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі, Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"Понад 22 мільйонів тонн вантажів різної номенклатури експортовано з початку роботи тимчасового коридору Чорним морем, який у світі називають #Український_коридор", — написав міністр.
Крім того, Кубраков наголосив, що до річниці роботи коридорів цей показник планують збільшити. Наразі йдеться про модернізацію портів, залізниці та доріг. Це дозволить підвищити показники перевалки щонайменше — на чверть.
Що відомо про атаку на порти
Минулого тижня ворог двічі атакував припортову інфраструктуру, яка працювала на експорт. Під час цих ударів було знищено декілька тонн зерна.
Загалом від з моменту припинення "зернової угоди" з РФ було пошкоджено майже 200 об’єктів портової інфраструктури, під час яких постраждало 26 цивільних осіб.
Нагадаємо, українським зерновим коридором у Чорному морі рухається перший торговий балкер, який транспортує гуманітарний вантаж. Судно доставить до Нігерії 25 тисяч тонн пшениці, яка вийшла з портів Великої Одеси.
Також ми писали, що після припинення дії зернової угоди у липні минулого року Росія збільшила інтенсивність атак на припортову інфраструктуру України. За останні пів року ворог понад 30 разів намагався зруйнувати морську логістику.
Читайте Новини.LIVE!