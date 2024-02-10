Понад тридцять суден завантажуються у портах Великої Одеси

Балкер JOHANNA. Фото: MarineTraffic

Станом на сьогодні, 10 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають понад три десятки суден. Найбільше здійснюється перевалка агропродукції, яка вирушить до країн Азії та Європи.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 16 суден, ще 13 — у Чорноморську та 5 — у Південному. Крім того, ще 5 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 2.

Судна у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Більше новин про зерновий коридор

Нагадаємо, українським зерновим коридором у Чорному морі рухається перший торговий балкер, який транспортує гуманітарний вантаж. Судно доставить до Нігерії 25 тисяч тонн пшениці, яка вийшла з портів Великої Одеси.

Також ми писали, що після припинення дії зернової угоди у липні минулого року Росія збільшила інтенсивність атак на припортову інфраструктуру України. За останні пів року ворог понад 30 разів намагався зруйнувати морську логістику.

Додамо, на початку року Україна почала страхування цивільних суден у Чорному морі. Наразі відомо, що до гарантій безпеки долучився ще один банк, що спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси.