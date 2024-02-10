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Более тридцати судов загружаются в портах Большой Одессы

10 февраля 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Более тридцати судов загружаются в портах Большой Одессы
Балкер JOHANNA. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На сегодня, 10 февраля, в портах Большой Одессы на погрузке находятся более трех десятков судов. Больше всего осуществляется перевалка агропродукции, которая отправится в страны Азии и Европы.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 16 судов, еще 13 — в Черноморске и 5 — в Южном. Кроме того, еще 5 судов направляются на выход из портов, а на вход — 2.

Более тридцати судов загружаются в портах Большой Одессы - фото 1
Суда в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

Больше новостей о зерновом коридоре

Напомним, по украинскому зерновому коридору в Черном море движется первый торговый балкер, транспортирующий гуманитарный груз. Судно доставит в Нигерию 25 тысяч тонн пшеницы, вышедшей из портов Большой Одессы.

Также мы писали, что после прекращения действия зерновой сделки в июле прошлого года Россия увеличила интенсивность атак на припортовую инфраструктуру Украины. За последние полгода враг более 30 раз пытался разрушить морскую логистику.

Добавим, в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.

Одесса
Черное море
Одесская область
Одесская ОГА
зерно
Новости Одессы

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