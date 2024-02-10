Более тридцати судов загружаются в портах Большой Одессы
На сегодня, 10 февраля, в портах Большой Одессы на погрузке находятся более трех десятков судов. Больше всего осуществляется перевалка агропродукции, которая отправится в страны Азии и Европы.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Движение судов в Черном море
Пока известно, что в порту Одессы стоят 16 судов, еще 13 — в Черноморске и 5 — в Южном. Кроме того, еще 5 судов направляются на выход из портов, а на вход — 2.
Больше новостей о зерновом коридоре
Напомним, по украинскому зерновому коридору в Черном море движется первый торговый балкер, транспортирующий гуманитарный груз. Судно доставит в Нигерию 25 тысяч тонн пшеницы, вышедшей из портов Большой Одессы.
Также мы писали, что после прекращения действия зерновой сделки в июле прошлого года Россия увеличила интенсивность атак на припортовую инфраструктуру Украины. За последние полгода враг более 30 раз пытался разрушить морскую логистику.
Добавим, в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.
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