Более тридцати судов загружаются в портах Большой Одессы

Балкер JOHANNA. Фото: MarineTraffic

На сегодня, 10 февраля, в портах Большой Одессы на погрузке находятся более трех десятков судов. Больше всего осуществляется перевалка агропродукции, которая отправится в страны Азии и Европы.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Читайте также:

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 16 судов, еще 13 — в Черноморске и 5 — в Южном. Кроме того, еще 5 судов направляются на выход из портов, а на вход — 2.

Суда в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

Больше новостей о зерновом коридоре

Напомним, по украинскому зерновому коридору в Черном море движется первый торговый балкер, транспортирующий гуманитарный груз. Судно доставит в Нигерию 25 тысяч тонн пшеницы, вышедшей из портов Большой Одессы.

Также мы писали, что после прекращения действия зерновой сделки в июле прошлого года Россия увеличила интенсивность атак на припортовую инфраструктуру Украины. За последние полгода враг более 30 раз пытался разрушить морскую логистику.

Добавим, в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.