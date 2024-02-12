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Черноморские коридоры экспортировали 22 миллиона тонн грузов, — Кубраков

12 февраля 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Черноморские коридоры экспортировали 22 миллиона тонн грузов, — Кубраков
Министр Александр Кубраков с делегацией АМПУ в порту. Фото: АМПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Более 22 миллионов тонн грузов разной номенклатуры экспортировано с начала работы временного коридора Черным морем, который в мире называют #Украинский_коридор", — написал министр.

Кроме того, Кубраков подчеркнул, что к годовщине работы коридоров этот показатель планируется увеличить. Речь идет о модернизации портов, железной дороги и дорог. Это позволит повысить показатели перевалки, по меньшей мере, на четверть.

Что известно об атаке на порты

На прошлой неделе враг дважды атаковал припортовую инфраструктуру, работавшую на экспорт. В ходе этих ударов было уничтожено несколько тонн зерна.

Всего с момента прекращения "зернового соглашения" с РФ было повреждено почти 200 объектов портовой инфраструктуры, в ходе которых пострадали 26 гражданских лиц.

Напомним, по украинскому зерновому коридору в Черном море движется первый торговый балкер, транспортирующий гуманитарный груз. Судно доставит в Нигерию 25 тысяч тонн пшеницы, вышедшей из портов Большой Одессы.

Также мы писали, что после прекращения действия зерновой сделки в июле прошлого года Россия увеличила интенсивность атак на припортовую инфраструктуру Украины. За последние полгода враг более 30 раз пытался разрушить морскую логистику.

Александр Кубраков
Одесса
Черное море
Одесская область
Одесская ОГА
экспорт зерна
Новости Одессы
экспорт

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