Черноморские коридоры экспортировали 22 миллиона тонн грузов, — Кубраков
С начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
"Более 22 миллионов тонн грузов разной номенклатуры экспортировано с начала работы временного коридора Черным морем, который в мире называют #Украинский_коридор", — написал министр.
Кроме того, Кубраков подчеркнул, что к годовщине работы коридоров этот показатель планируется увеличить. Речь идет о модернизации портов, железной дороги и дорог. Это позволит повысить показатели перевалки, по меньшей мере, на четверть.
Что известно об атаке на порты
На прошлой неделе враг дважды атаковал припортовую инфраструктуру, работавшую на экспорт. В ходе этих ударов было уничтожено несколько тонн зерна.
Всего с момента прекращения "зернового соглашения" с РФ было повреждено почти 200 объектов портовой инфраструктуры, в ходе которых пострадали 26 гражданских лиц.
Напомним, по украинскому зерновому коридору в Черном море движется первый торговый балкер, транспортирующий гуманитарный груз. Судно доставит в Нигерию 25 тысяч тонн пшеницы, вышедшей из портов Большой Одессы.
Также мы писали, что после прекращения действия зерновой сделки в июле прошлого года Россия увеличила интенсивность атак на припортовую инфраструктуру Украины. За последние полгода враг более 30 раз пытался разрушить морскую логистику.
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