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Чорноморський флот РФ втік з порту Феодосії, — Братчук

28 грудня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чорноморський флот РФ втік з порту Феодосії, — Братчук
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Медіацентр Україна
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У росіян зʼявляється дедалі більше проблем із забезпеченням своєї армії на тимчасово окупованих територіях України. Після удару по ВДК "Новочеркаськ" ворог продовжує переміщувати з Криму кораблі до Новоросійська, чим ускладнює логістику. 

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук

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"Ми знаємо, що ці великі десантні кораблі використовувалися як паромні переправи для логістики — це постачання озброєння та бойової техніки", — сказав Братчук. 

Які кораблі покинули Крим

За словами Братчука, у Феодосії перебували мінний тральщик "Александрит", рятувальний буксир "Капітан Гур’єв" і ще один військовий корабель. Наразі вони тримають курс на Новоросійськ та тимчасово окуповану Абхазію. 

"Я вважаю, що цю операцію Сил оборони на Чорному морі можна вважати вдалою", — додав Сергій Братчук. 

Нагадаємо, що вночі 26 грудня Сили оборони України атакували порт у тимчасово окупованій Феодосії, де перебував ворожий військовий корабель. Наразі відомо, що на його борту були боєприпаси, якими РФ обстрілювала південь України.

Також ми писали, що у 2023 році окупаційні російські війська у Криму втратили основну боєздатність флоту. Наразі "основна фортеця" стала для Путіна вразливою ділянкою, яка може розсипатися найближчим часом. 

 

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