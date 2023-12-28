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Черноморский флот РФ сбежал из Феодосийского порта, — Братчук

28 декабря 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Черноморский флот РФ сбежал из Феодосийского порта, — Братчук
Спикер УГА Сергей Братчук. Фото: Медиацентр Украина
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

У россиян появляется все больше проблем с обеспечением своей армии на временно оккупированных территориях Украины. После удара по БДК "Новочеркасск", враг продолжает перемещать из Крыма корабли в Новороссийск, чем усложняет логистику.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Мы знаем, что эти большие десантные корабли использовались как паромные переправы для логистики — это поставки вооружения и боевой техники", — сказал Братчук.

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По словам Братчука, в Феодосии находились минный тральщик "Александрит", спасательный буксир "Капитан Гурьев" и еще один военный корабль. Они держат курс на Новороссийск и временно оккупированную Абхазию.

"Я считаю, что эту операцию Сил обороны на Черном море можно считать удачной", — добавил Сергей Братчук.

Напомним, что ночью 26 декабря Силы обороны Украины атаковали порт во временно оккупированной Феодосии, где находился вражеский военный корабль. Известно, что на его борту были боеприпасы, которыми РФ обстреливала юг Украины.

Также мы писали, что в 2023 году оккупационные русские войска в Крыму потеряли основную боеспособность флота. В настоящее время "основная крепость" стала для Путина уязвимым участком, который может рассыпаться в ближайшее время.

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