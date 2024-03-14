Чорноморським коридором рухаються десятки суден — що відомо про експорт

Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот

Станом на сьогодні, 14 березня, десятки суден завантажуються в портах Великої Одеси. Переважна більшість обсягу становить агропродукція, проте експорт металургійної промисловості також відбувається у значних кількостях.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 13 суден, ще 14 — у Чорноморську, та 6 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є 3 хімічні танкери. Також є інформаціє, що на вихід з портів прямують 14 судів, у тому числі 3 хімічні танкери.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Розвиток експорту

Нагадаємо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.