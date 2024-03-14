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Черноморским коридором двигаются десятки судов — что известно об экспорте

14 марта 2024 17:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Черноморским коридором двигаются десятки судов — что известно об экспорте
Движение судов в Черном море. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 14 марта, десятки судов загружаются в портах Большой Одессы. Подавляющее большинство объема составляет агропродукция, однако экспорт металлургической промышленности также производится в значительных количествах.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 13 судов, еще 14 — в Черноморске, и 6 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть 3 химических танкера. Также есть информация, что на выход из портов следуют 14 судов, в том числе 3 химических танкера.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Развитие экспорта

Напомним, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце года составил 8 млн. тонн, что стало рекордом с начала войны.

Одесса
Черное море
Одесская область
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