COVID-19 не відступив: захворюваність в Одесі зросла на 69% за тиждень
За минулий тиждень в Одесі зареєстровано 186 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, що на 69% більше, ніж за попередній тиждень. Всього від початку року вже зареєстровано 1862 зараження.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
В стаціонарі міської клінічної інфекційної лікарні перебуває 52 пацієнти, у дитячій міській клінічній лікарні №3 — 7 дітей, а на амбулаторному лікуванні знаходиться 341 особи з COVID-19. Одужали за минулий тиждень 333 пацієнти.
Вакцинація є найбільш ефективним способом захисту від важких форм COVID-19. Усі центри первинної медико-санітарної допомоги в Одесі пропонують безплатні первинні та бустерні щеплення проти COVID-19.
Адреси кабінетів щеплень від COVID-19
Київський район:
- Фонтанська дор., 30/32;
- Фонтанська дор., 110;
- Люстдорфська дор., 170;
- вул. Ільфа і Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- вул. Шишкіна, 48/1;
- вул. Ю. Геллера, 43;
- вул. Левітана, 62;
- вул. Ак. Філатова, 7а.
Малиновський район:
- вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;
- вул. Болгарська, 38;
- вул. Івана та Юрія Лип, 1.
Приморський район:
- Обсерваторний пров., 8;
- вул. Марш. Говорова, 26;
- вул. Пастера, 56;
- вул. Торгова, 29/31.
Суворовський район:
- вул. От. Чепіги, 54;
- вул. Ак. Воробйова, 5;
- вул. Героїв оборони Одеси, 52;
- вул. Ак. Заболотного, 59/1;
- вул. Д. Ойстраха, 7;
- Балтська дор., 40;
- Хаджибейська дор., 32.
Зазначимо, навіть під час воєнного часу діти, які перебувають у міських дитячих лікарнях Одеси, продовжують отримувати необхідну медичну допомогу в повному обсязі. За останній рік понад 6300 дітей отримали лікування у двох дитячих лікарнях міста.