COVID-19 не відступив: захворюваність в Одесі зросла на 69% за тиждень

Лікування хворих на COVID-19. Фото: google.com

За минулий тиждень в Одесі зареєстровано 186 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, що на 69% більше, ніж за попередній тиждень. Всього від початку року вже зареєстровано 1862 зараження.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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В стаціонарі міської клінічної інфекційної лікарні перебуває 52 пацієнти, у дитячій міській клінічній лікарні №3 — 7 дітей, а на амбулаторному лікуванні знаходиться 341 особи з COVID-19. Одужали за минулий тиждень 333 пацієнти.

Статистика COVID-19 в Одесі за 2023 рік. Фото: omr.gov.ua

Вакцинація є найбільш ефективним способом захисту від важких форм COVID-19. Усі центри первинної медико-санітарної допомоги в Одесі пропонують безплатні первинні та бустерні щеплення проти COVID-19.

Адреси кабінетів щеплень від COVID-19

Київський район:

Фонтанська дор., 30/32;

Фонтанська дор., 110;

Люстдорфська дор., 170;

вул. Ільфа і Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

вул. Шишкіна, 48/1;

вул. Ю. Геллера, 43;

вул. Левітана, 62;

вул. Ак. Філатова, 7а.

Малиновський район:

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;

вул. Болгарська, 38;

вул. Івана та Юрія Лип, 1.

Приморський район:

Обсерваторний пров., 8;

вул. Марш. Говорова, 26;

вул. Пастера, 56;

вул. Торгова, 29/31.

Суворовський район:

вул. От. Чепіги, 54;

вул. Ак. Воробйова, 5;

вул. Героїв оборони Одеси, 52;

вул. Ак. Заболотного, 59/1;

вул. Д. Ойстраха, 7;

Балтська дор., 40;

Хаджибейська дор., 32.

Зазначимо, навіть під час воєнного часу діти, які перебувають у міських дитячих лікарнях Одеси, продовжують отримувати необхідну медичну допомогу в повному обсязі. За останній рік понад 6300 дітей отримали лікування у двох дитячих лікарнях міста.