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COVID-19 не отступил: заболеваемость в Одессе выросла на 69% за неделю

15 апреля 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
COVID-19 не отступил: заболеваемость в Одессе выросла на 69% за неделю
Лечение больных COVID-19. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю в Одессе зарегистрировано 186 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, что на 69% больше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала года уже зарегистрировано 1862 заражения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В стационаре городской клинической инфекционной больницы находится 52 пациента, в детской городской клинической больнице №3 — 7 детей, а на амбулаторном лечении находятся 341 человек с COVID-19. Выздоровели за прошедшую неделю 333 пациента.

Статистика COVID-19 в Киеве за 2023 год.
Статистика COVID-19 в Киеве за 2023 год. Фото: omr.gov.ua

Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от тяжелых форм COVID-19. Все центры первичной медико-санитарной помощи в Одессе предлагают бесплатные первичные и бустерные прививки против COVID-19.

Адреса кабинетов прививок от COVID-19

Киевский район:

  • Фонтанская дор., 30/32;
  • Фонтанская дор., 110;
  • Люстдорфская взр., 170;
  • ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
  • пров. Ушакова, 9;
  • ул. Шишкина, 48/1;
  • ул. Ю. Геллера, 43;
  • ул. Левитана, 62;
  • ул. Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

  • ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
  • ул. Болгарская, 38;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

  • Обсерваторный пер., 8;
  • ул. Марш. Говорова, 26;
  • ул. Пастера, 56;
  • ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

  • ул. Вот. Чепиги, 54;
  • ул. Ак. Воробьева, 5;
  • ул. Героев обороны Одессы, 52;
  • ул. Ак. Заболотного, 59/1;
  • ул. Д. Ойстраха, 7;
  • Балтская дор., 40;
  • Хаджибейская взр., 32.

Отметим, даже во время военного времени, находящиеся в городских детских больницах Одессы дети продолжают получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме. За последний год более 6300 детей получили лечение в двух детских больницах города.

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