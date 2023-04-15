COVID-19 не отступил: заболеваемость в Одессе выросла на 69% за неделю
За прошедшую неделю в Одессе зарегистрировано 186 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, что на 69% больше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала года уже зарегистрировано 1862 заражения.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
В стационаре городской клинической инфекционной больницы находится 52 пациента, в детской городской клинической больнице №3 — 7 детей, а на амбулаторном лечении находятся 341 человек с COVID-19. Выздоровели за прошедшую неделю 333 пациента.
Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от тяжелых форм COVID-19. Все центры первичной медико-санитарной помощи в Одессе предлагают бесплатные первичные и бустерные прививки против COVID-19.
Адреса кабинетов прививок от COVID-19
Киевский район:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- Люстдорфская взр., 170;
- ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- ул. Шишкина, 48/1;
- ул. Ю. Геллера, 43;
- ул. Левитана, 62;
- ул. Ак. Филатова, 7а.
Малиновский район:
- ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
- ул. Болгарская, 38;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1.
Приморский район:
- Обсерваторный пер., 8;
- ул. Марш. Говорова, 26;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Торговая, 29/31.
Суворовский район:
- ул. Вот. Чепиги, 54;
- ул. Ак. Воробьева, 5;
- ул. Героев обороны Одессы, 52;
- ул. Ак. Заболотного, 59/1;
- ул. Д. Ойстраха, 7;
- Балтская дор., 40;
- Хаджибейская взр., 32.
Отметим, даже во время военного времени, находящиеся в городских детских больницах Одессы дети продолжают получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме. За последний год более 6300 детей получили лечение в двух детских больницах города.