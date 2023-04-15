COVID-19 не отступил: заболеваемость в Одессе выросла на 69% за неделю

Лечение больных COVID-19. Фото: google.com

За прошедшую неделю в Одессе зарегистрировано 186 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, что на 69% больше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала года уже зарегистрировано 1862 заражения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В стационаре городской клинической инфекционной больницы находится 52 пациента, в детской городской клинической больнице №3 — 7 детей, а на амбулаторном лечении находятся 341 человек с COVID-19. Выздоровели за прошедшую неделю 333 пациента.

Статистика COVID-19 в Киеве за 2023 год. Фото: omr.gov.ua

Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от тяжелых форм COVID-19. Все центры первичной медико-санитарной помощи в Одессе предлагают бесплатные первичные и бустерные прививки против COVID-19.

Адреса кабинетов прививок от COVID-19

Киевский район:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

Люстдорфская взр., 170;

ул. Ильфа и Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

ул. Шишкина, 48/1;

ул. Ю. Геллера, 43;

ул. Левитана, 62;

ул. Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;

ул. Болгарская, 38;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

ул. Марш. Говорова, 26;

ул. Пастера, 56;

ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

ул. Вот. Чепиги, 54;

ул. Ак. Воробьева, 5;

ул. Героев обороны Одессы, 52;

ул. Ак. Заболотного, 59/1;

ул. Д. Ойстраха, 7;

Балтская дор., 40;

Хаджибейская взр., 32.

Отметим, даже во время военного времени, находящиеся в городских детских больницах Одессы дети продолжают получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме. За последний год более 6300 детей получили лечение в двух детских больницах города.