COVID і хвороба Лайма — яка епідситуація на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 13:10
Епідемічна ситуація в Одеській області 15–21 вересня 2025
Карета швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області зберігається контрольована епідемічна ситуація, однак медики фіксують небезпечні тенденції. Серед дітей різко зросла кількість інфекцій, а від укусів тварин лише за тиждень постраждала понад сотня людей. Крім того, продовжують реєструвати випадки сказу серед диких тварин.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Читайте також:

Кишкові інфекції

Загальний рівень захворюваності знизився на 8%, але серед дітей він зріс на 15,5%. Найбільше хворіють малюки від 1 до 4 років. Медики пояснюють, що причиною часто стають немиті фрукти й ягоди, недотримання правил гігієни та неправильно приготована домашня їжа.

Холера під контролем

За тиждень перевірили 73 зразки води — холерного вібріона не виявлено. Серед 159 пацієнтів із розладами шлунку всі результати обстежень на холеру були негативні.

ГРВІ та COVID-19

Рівень захворюваності на ГРВІ нижчий за епідемічний поріг на 24%. У дітей за тиждень зафіксовано зростання випадків на 13%, тоді як серед дорослих — невелике зниження. COVID-19 становив лише 6% усіх хворих, а кількість госпіталізацій скоротилася на чверть.

Освітні заклади

Через хвороби призупинено навчання у 8 групах дитсадків, 33 класах шкіл Подільського та Болградського районів, а також в одній групі коледжу в Одесі.

Інші інфекції

Медики час від часу фіксують випадки кашлюку. Також зареєстровано підозри на хворобу Лайма та лептоспіроз. Кору, краснухи, паротиту, дифтерії та правця цього тижня не виявили.

Сказ у тварин

За тиждень від укусів тварин постраждала 101 людина. З початку року підтвердили 217 випадків сказу серед тварин, здебільшого серед лисиць та шакалів.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині зросла кількість нападів тварин. Також ми повідомляли, що в Україні прогнозують два штами грипу.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
