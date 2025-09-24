Епідемічна ситуація в Одеській області 15–21 вересня 2025

COVID і хвороба Лайма — яка епідситуація на Одещині
В Одеській області зберігається контрольована епідемічна ситуація, однак медики фіксують небезпечні тенденції. Серед дітей різко зросла кількість інфекцій, а від укусів тварин лише за тиждень постраждала понад сотня людей. Крім того, продовжують реєструвати випадки сказу серед диких тварин.
Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Кишкові інфекції
Загальний рівень захворюваності знизився на 8%, але серед дітей він зріс на 15,5%. Найбільше хворіють малюки від 1 до 4 років. Медики пояснюють, що причиною часто стають немиті фрукти й ягоди, недотримання правил гігієни та неправильно приготована домашня їжа.
Холера під контролем
За тиждень перевірили 73 зразки води — холерного вібріона не виявлено. Серед 159 пацієнтів із розладами шлунку всі результати обстежень на холеру були негативні.
ГРВІ та COVID-19
Рівень захворюваності на ГРВІ нижчий за епідемічний поріг на 24%. У дітей за тиждень зафіксовано зростання випадків на 13%, тоді як серед дорослих — невелике зниження. COVID-19 становив лише 6% усіх хворих, а кількість госпіталізацій скоротилася на чверть.
Освітні заклади
Через хвороби призупинено навчання у 8 групах дитсадків, 33 класах шкіл Подільського та Болградського районів, а також в одній групі коледжу в Одесі.
Інші інфекції
Медики час від часу фіксують випадки кашлюку. Також зареєстровано підозри на хворобу Лайма та лептоспіроз. Кору, краснухи, паротиту, дифтерії та правця цього тижня не виявили.
Сказ у тварин
За тиждень від укусів тварин постраждала 101 людина. З початку року підтвердили 217 випадків сказу серед тварин, здебільшого серед лисиць та шакалів.
Нагадаємо, ми писали, що на Одещині зросла кількість нападів тварин. Також ми повідомляли, що в Україні прогнозують два штами грипу.
Читайте Новини.LIVE!