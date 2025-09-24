Эпидемическая ситуация в Одесской области 15-21 сентября 2025 года

Карета скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области сохраняется контролируемая эпидемическая ситуация, однако медики фиксируют опасные тенденции. Среди детей резко возросло количество инфекций, а от укусов животных только за неделю пострадало более сотни человек. Кроме того, продолжают регистрировать случаи бешенства среди диких животных.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Реклама

Читайте также:

Кишечные инфекции

Общий уровень заболеваемости снизился на 8%, но среди детей он вырос на 15,5%. Больше всего болеют малыши от 1 до 4 лет. Медики объясняют, что причиной часто становятся немытые фрукты и ягоды, несоблюдение правил гигиены и неправильно приготовленная домашняя еда.

Холера под контролем

За неделю проверили 73 образца воды - холерного вибриона не обнаружено. Среди 159 пациентов с расстройствами желудка все результаты обследований на холеру были отрицательные.

ОРВИ и COVID-19

Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 24%. У детей за неделю зафиксирован рост случаев на 13%, тогда как среди взрослых - небольшое снижение. COVID-19 составил лишь 6% всех больных, а количество госпитализаций сократилось на четверть.

Образовательные учреждения

Из-за болезни приостановлено обучение в 8 группах детсадов, 33 классах школ Подольского и Болградского районов, а также в одной группе колледжа в Одессе.

Другие инфекции

Медики время от времени фиксируют случаи коклюша. Также зарегистрированы подозрения на болезнь Лайма и лептоспироз. Корь, краснуху, паротит, дифтерию и столбняк на этой неделе не обнаружили.

Бешенство у животных

За неделю от укусов животных пострадал 101 человек. С начала года подтвердили 217 случаев бешенства среди животных, в основном среди лисиц и шакалов.

Напомним, мы писали, что в Одесской области возросло количество нападений животных. Также мы сообщали, что в Украине прогнозируют два штамма гриппа.