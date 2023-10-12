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"Дальницькі кар'єри" повернулися у власність Одеси: що планують робити

12 жовтня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Дальницькі кар'єри" повернулися у власність Одеси
Полігон відходів в Одесі. Фото: Національний Промисловий Портал
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі знову почали обговорювати питання щодо будівництва сміттєпереробного заводу на місці полігону. Йдеться про "Дальницькі кар'єри".

Про це під час позачергового засідання виконавчого комітету Одеської міської ради повідомив заступник міського голови Олександр Філатов.

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За його словами, апеляційний суд залишив без змін позов департаменту міського господарства з приводу розірвання договору оренди. тому виконком сьогодні, 12 жовтня, вирішив передати це майно на баланс КП "Одескомунтранс".

"Ми, як законні господарі, будемо оперувати Дальницькими кар’єрами та базою на Марії Демченко, 30", — зазначив Філатов.

Екологічні проблеми

Зазначимо, ГО "Зелений лист" детально дослідила проблему з обробленням сміття в Одесі, виявивши, що компанія "Союз", яка обслуговує єдиний у місті полігон, систематично порушує екологічні норми. Зокрема перевірки Державної екоінспекції зафіксували захоронення неперероблених побутових відходів. Окрім цього, територія не обмежена нагірною канавою для запобігання витіканню за його межі забруднених поверхневих вод, полігон не оснащений системою захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження фільтрату. 

Нагадаємо, на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, яке відбулося під головуванням заступника керівника Офісу Президента Олексія Кулеби, обговорили низку важливих питань, пов'язаних із розвитком та відновленням Одещини в умовах воєнного стану. Учасники зустрічі висловили єдину думку про спільну роботу на усіх рівнях влади — від центральної до місцевого самоврядування.

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