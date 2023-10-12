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"Дальницкие карьеры" вернулись в собственность Одессы: что планируют делать

12 октября 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Дальнические карьеры" вернулись в собственность Одессы
Полигон отходов в Одессе. Фото: Национальный Промышленный Портал
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе снова начали обсуждать вопросы строительства мусороперерабатывающего завода на месте полигона. Речь идет о "Дальницких карьерах".

Об этом на внеочередном заседании исполнительного комитета Одесского городского совета сообщил заместитель городского головы Александр Филатов.

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По его словам, апелляционный суд оставил по-прежнему иск департамента городского хозяйства по поводу расторжения договора аренды, поэтому исполком сегодня, 12 октября, решил передать это имущество на баланс КП "Одескоммунтранс".

"Мы, как законные хозяева, будем оперировать Дальницкими карьерами и базой на Марии Демченко, 30", — отметил Филатов.

Экологические проблемы

Отметим, ОО "Зеленый лист" подробно исследовала проблему с обработкой мусора в Одессе, обнаружив, что компания "Союз", обслуживающая единственный в городе полигон, систематически нарушает экологические нормы. В частности, проверки Государственной эко-инспекции зафиксировали захоронение непереработанных бытовых отходов. Кроме того, территория не ограничена нагорной канавой для предотвращения утечки за его пределы загрязненных поверхностных вод, полигон не оснащен системой защиты грунтовых вод, извлечения и обезвреживания фильтрата.

Напомним, на заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, состоявшемся под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Кулебы, обсудили ряд важных вопросов, связанных с развитием и восстановлением Одесской области в условиях военного положения. Участники встречи высказали единое мнение о совместной работе на всех уровнях власти — от центральной до местного самоуправления.

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