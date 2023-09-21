На Одещині обговорили план розвитку регіону: ключові моменти

Засідання Президії Конгресу місцевих влад. Фото: Одеська ОВА

На засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, яке відбулося під головуванням заступника керівника Офісу Президента Олексія Кулеби, обговорили низку важливих питань, пов'язаних із розвитком та відновленням Одещини в умовах воєнного стану. Учасники зустрічі висловили єдину думку про спільну роботу на усіх рівнях влади — від центральної до місцевого самоврядування.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що обговорили на засіданні

На засіданні були представлені різні аспекти регіонального розвитку. Один із ключових аспектів — це оборона Одещини та збільшення пропускної спроможності дороги М-15 "Одеса – Рені". Також обговорили питання зрошувальних земель, відновлення виробничих процесів АТ "Одеський припортовий завод", питання водопостачання та систем водовідведення в різних районах Одеської області.

Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Одеська ОВА

Велика увага була приділена забезпеченню якісною питною водою для населених пунктів Ізмаїльського та Болградського районів, покращенню системи водовідведення в містах Білгород-Дністровський та Кілія, а також реконструкції біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод у селищі Шабо та стану дамби Хаджибейського лиману.

Найважливішим є також питання доступу населення до сучасних медичних послуг та забезпечення їх якістю.

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