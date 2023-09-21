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В Одесской области обсудили план развития региона: ключевые моменты

21 сентября 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области обсудили план развития региона: ключевые моменты
Заседание Президиума Конгресса местных властей. Фото: Одесская ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, состоявшемся под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Кулебы, обсудили ряд важных вопросов, связанных с развитием и восстановлением Одесской области в условиях военного положения. Участники встречи высказали единое мнение о совместной работе на всех уровнях власти — от центральной до местного самоуправления.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что обсудили на заседании

На заседании были представлены разные аспекты регионального развития. Один из ключевых аспектов — это оборона Одесчины и увеличение пропускной способности дороги М-15 "Одесса – Рени". Также обсудили вопросы оросительных земель, возобновление производственных процессов АО "Одесский припортовый завод", вопросы водоснабжения и систем водоотведения в разных районах Одесской области.

Конгресс местных и региональных властей. Фото: Одесская ОВА

Большое внимание было уделено обеспечению качественной питьевой водой населенных пунктов Измаильского и Болградского районов, улучшению системы водоотведения в городах Белгород-Днестровский и Килия, а также реконструкции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в поселке Шабо и дамбы Хаджибейского лимана.

Важнейшим является вопрос доступа населения к современным медицинским услугам и обеспечение их качеством.

Отметим, что в сентябре эксперты фиксируют первый условный срез результатов работы председателя Одесской ОВА Олега Кипера. Прошло 100 дней с момента, когда он возглавил самую большую область страны. За это время информационно самым популярным поводом стала новость о выращенном арбузе. Хотя лето было достаточно насыщенным на события. И все же главным можно с уверенностью назвать открытие пляжей. Результаты работы главы Одесской ОВА Олега Кипера за первые 100 дней в должности, журналисты Новини.LIVE обсудили с руководителем Одесской областной организации КИУ Анатолием Бойко.

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