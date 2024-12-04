В Одесі не знають, що робити з Хаджибейською дамбою

Хаджибейська дамба. Фото: Зелений лист

Попри те, що Одеська громада приймає у комунальну власність аварійну Хаджибейську дамбу, грошей на її ремонт і утримання місто не має. Для цього потрібні сотні мільйонів гривень.

Про це на сесії Одеської міськради 4 грудня повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Ситуація з дамбою

За словами мера, місто готується взяти споруду на свій баланс. Для цього шукають донорів і партнерів. Геннадій Труханов також наголосив, що дорога, яка йде дамбою, обслуговується "Укравтодором", але правовий статус "того, що під дорогою", досі невизначений.

"Якщо за рік держава не заявить свої права на дамбу, ми будемо вимушені прийняти її у комунальну власність. І тоді десятки й сотні мільйонів гривень, необхідних на реконструкцію дамби", — сказав міський голова.

Що відомо про дамбу

Дамбу довжиною 7 км, яка відділяє Хаджибейський лиман від міста, збудували у 1932 році. З тих пір її фактично жодного разу капітально не ремонтували. Проводилися тільки незначні зміцнювальні роботи. Споруда поступово руйнується. З 2003 року її стан оцінюють як аварійний. За підрахунками спеціалістів, якщо дамбу прорве — під водою опиняться весь Пересип, залізнична гілка й понад пів сотні підприємств.

Нагадаємо, у липні Хаджибейську дамбу передали у комунальну власність. Також ми писали, що тендер на ремонт споруди скасували через корупційний скандал.