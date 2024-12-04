В Одессе не знают, что делать с Хаджибейской дамбой

Хаджибейская дамба. Фото: Зеленый лист

Несмотря на то, что Одесская община принимает в коммунальную собственность аварийную Хаджибейскую дамбу, денег на ее ремонт и содержание у города нет. Для этого нужны сотни миллионов гривен.

Об этом сегодня на сессии Одесского горсовета сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Ситуация с дамбой

По словам мэра, город готовится взять здание на свой баланс. Для этого ищут доноров и партнеров. Геннадий Труханов также подчеркнул, что идущая дамбой дорога обслуживается "Укравтодором", но правовой статус "под дорогой" до сих пор не определен.

"Если через год государство не заявит свои права на дамбу, мы будем вынуждены принять ее в коммунальную собственность. И тогда десятки и сотни миллионов гривен, необходимых для реконструкции дамбы", — сказал городской голова.

Что известно о дамбе

Дамбу протяженностью 7 км, отделяющую Хаджибейский лиман от города, построили в 1932 году. С тех пор ее практически ни разу капитально не ремонтировали. Проводились только незначительные укрепляющие работы. Сооружение постепенно разрушается. С 2003 года ее состояние оценивается как аварийное. По подсчетам специалистов, если дамбу прорвет — под водой окажутся вся Пересыпь, железнодорожная ветка и более полусотни предприятий.

Напомним, в июле Хаджибейскую дамбу передали в коммунальную собственность. Также мы писали, что тендер на ремонт сооружения отменили из-за коррупционного скандала.