ДБР на Одещині ліквідувало схеми переправлення ухилянтів за кордон
В Одеській області ДБР викрило злочинну групу, яка займалася переправленням чоловіків за кордон. Злочинці прокладали шляхи для ухилянтів до Молдови, щоб уникнути мобілізації.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Деталі схеми
Схему заробітку на військовозобовʼязаних організував підприємець, який залучив до неї двох правоохоронців та місцевого мешканця. Він шукав в Інтернеті потенційних "клієнтів" та за допомогою своїх спільників робив фейкові медичні документи про стан здоровʼя. А знайомі митники не перевіряли на кордоні їхню справжність. За свої послуги горе-бізнесмени просили по сім тисяч доларів з людини.
Наразі відомо, що такими "послугами" встигло скористатися четверо осіб. Вони виїхали до Молдови на легковому автомобілі одного зі злочинців.
Яке покарання загрожує
Усіх організаторів схеми затримали та повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм загрожує до 9 років увʼязнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у причетності до схеми з переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Таким чином ухилянти могли уникнути мобілізації.
Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.
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