Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow ДБР на Одещині ліквідувало схеми переправлення ухилянтів за кордон arrow

ДБР на Одещині ліквідувало схеми переправлення ухилянтів за кордон

30 січня 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ДБР на Одещині ліквідувало схеми переправлення ухилянтів за кордон
Правоохоронці затримали злочинців. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області ДБР викрило злочинну групу, яка займалася переправленням чоловіків за кордон. Злочинці прокладали шляхи для ухилянтів до Молдови, щоб уникнути мобілізації

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. 

Читайте також:

Деталі схеми

Схему заробітку на військовозобовʼязаних організував підприємець, який залучив до неї двох правоохоронців та місцевого мешканця. Він шукав в Інтернеті потенційних "клієнтів" та за допомогою своїх спільників робив фейкові медичні документи про стан здоровʼя. А знайомі митники не перевіряли на кордоні їхню справжність. За свої послуги горе-бізнесмени просили по сім тисяч доларів з людини. 

Наразі відомо, що такими "послугами" встигло скористатися четверо осіб. Вони виїхали до Молдови на легковому автомобілі одного зі злочинців. 

Яке покарання загрожує

Усіх організаторів схеми затримали та повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм загрожує до 9 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у причетності до схеми з переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Таким чином ухилянти могли уникнути мобілізації.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Одеса
війна
Молдова
ДБР
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
злочин
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі