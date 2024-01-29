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Робив фейкові медичні документи для ухилянтів — в Одесі затримали злочинця

29 січня 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Робив фейкові медичні документи для ухилянтів — в Одесі затримали злочинця
Правоохоронці затримали злочинця. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у причетності до схеми з переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Таким чином ухилянти могли уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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 Деталі схеми

Місцевий мешканець шукав своїх "клієнтів" в Інтернеті та пропонував допомогти з оформленням медичних документів, які звільняють від військової служби та надають можливість перетинати кордон. За "послуги" він просив 10 тисяч доларів США з однієї людини. 

Затримали зловмисника, щойно він отримав від одного з таких чоловіків аванс у розмірі 6 тисяч доларів за виготовлення висновку військово-лікарської комісії. Ще 4 тисячі ухилянт повинен був передати правопорушнику після отримання зазначеного медичного висновку. 

Що вилучили під час обшуків

  • гроші;
  • копії документів;
  • мокрі лікарські печатки. 

Яке покарання загрожує

Горе-підприємцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів. 

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Одеса
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ухилянти

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