Робив фейкові медичні документи для ухилянтів — в Одесі затримали злочинця
В Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у причетності до схеми з переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Таким чином ухилянти могли уникнути мобілізації.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі схеми
Місцевий мешканець шукав своїх "клієнтів" в Інтернеті та пропонував допомогти з оформленням медичних документів, які звільняють від військової служби та надають можливість перетинати кордон. За "послуги" він просив 10 тисяч доларів США з однієї людини.
Затримали зловмисника, щойно він отримав від одного з таких чоловіків аванс у розмірі 6 тисяч доларів за виготовлення висновку військово-лікарської комісії. Ще 4 тисячі ухилянт повинен був передати правопорушнику після отримання зазначеного медичного висновку.
Що вилучили під час обшуків
- гроші;
- копії документів;
- мокрі лікарські печатки.
Яке покарання загрожує
Горе-підприємцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів.
Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.
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