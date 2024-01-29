Робив фейкові медичні документи для ухилянтів — в Одесі затримали злочинця

Правоохоронці затримали злочинця. Фото: Нацполіція

В Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у причетності до схеми з переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Таким чином ухилянти могли уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі схеми

Місцевий мешканець шукав своїх "клієнтів" в Інтернеті та пропонував допомогти з оформленням медичних документів, які звільняють від військової служби та надають можливість перетинати кордон. За "послуги" він просив 10 тисяч доларів США з однієї людини.

Затримали зловмисника, щойно він отримав від одного з таких чоловіків аванс у розмірі 6 тисяч доларів за виготовлення висновку військово-лікарської комісії. Ще 4 тисячі ухилянт повинен був передати правопорушнику після отримання зазначеного медичного висновку.

Що вилучили під час обшуків

гроші;

копії документів;

мокрі лікарські печатки.

Яке покарання загрожує

Горе-підприємцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.