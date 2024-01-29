Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Делал фейковые медицинские документы для уклонистов — в Одессе задержали преступника arrow

Делал фейковые медицинские документы для уклонистов — в Одессе задержали преступника

29 января 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Делал фейковые медицинские документы для уклонистов — в Одессе задержали преступника
Правоохранители задержали преступника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в причастности к схеме по переправке мужчин призывного возраста за границу. Таким образом уклонисты могли избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали схемы

Местный житель искал своих "клиентов" в Интернете и предлагал помочь с оформлением медицинских документов, которые освобождают от военной службы и дают возможность пересекать границу. За "услуги" он просил 10 тысяч долларов США с одного человека.

Задержали злоумышленника, как только он получил от одного из таких мужчин аванс в размере 6 тысяч долларов за изготовление заключения военно-врачебной комиссии. Еще 4 тысячи уклонист должен был передать правонарушителю после получения указанного медицинского заключения.

Что изъяли во время обысков

  • деньги;
  • копии документов;
  • сырые врачебные печати.

Какое наказание грозит

Горе-предпринимателю сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, которые намеревались незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили 5 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.

Одесса
полиция
Одесская область
Новости Одессы
мобилизация
преступление
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме