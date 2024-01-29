Делал фейковые медицинские документы для уклонистов — в Одессе задержали преступника

Правоохранители задержали преступника. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в причастности к схеме по переправке мужчин призывного возраста за границу. Таким образом уклонисты могли избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали схемы

Местный житель искал своих "клиентов" в Интернете и предлагал помочь с оформлением медицинских документов, которые освобождают от военной службы и дают возможность пересекать границу. За "услуги" он просил 10 тысяч долларов США с одного человека.

Задержали злоумышленника, как только он получил от одного из таких мужчин аванс в размере 6 тысяч долларов за изготовление заключения военно-врачебной комиссии. Еще 4 тысячи уклонист должен был передать правонарушителю после получения указанного медицинского заключения.

Что изъяли во время обысков

деньги;

копии документов;

сырые врачебные печати.

Какое наказание грозит

Горе-предпринимателю сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, которые намеревались незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили 5 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.