ГБР на Одесчине ликвидировало схемы переправки уклонистов за границу

Правоохранители задержали преступников. Фото: ГБР

В Одесской области ГБР разоблачило преступную группу, которая занималась переправкой мужчин за границу. Преступники прокладывали пути для уклонистов в Молдову для избежания мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали схемы

Схему заработка на военнообязанных организовал предприниматель, который привлек к ней двух правоохранителей и местного жителя. Он искал в Интернете потенциальных "клиентов" и с помощью своих подельников делал фейковые медицинские документы о состоянии здоровья. А знакомые таможенники не проверяли на границе их подлинность. За свои услуги горе-бизнесмены просили по семь тысяч долларов с человека.

Сейчас известно, что такими "услугами" успели воспользоваться четыре человека. Они уехали в Молдову на легковом автомобиле одного из преступников.

Какое наказание грозит

Все организаторы схемы задержаны и сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им грозит до 9 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в причастности к схеме по переправке мужчин призывного возраста за границу. Таким образом уклонисты могли избежать мобилизации.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам выехать в страны Европы.