ДБР розслідує напад на військового в Одеській області: подробиці справи

Військовий, на якого вчинили напад. Фото: ДБР

Служба Державного бюро розслідувань (ДБР) займається розслідуванням нападу на військовослужбовця. Побиття відбулося в одній з військових частин, розташованих на Одещині.

Про це повідомляє ДБР.

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Подробиці нападу на військового

Інцидент стався 12 серпня 2023 року, коли військовослужбовець був госпіталізований до лікарні із забоями голови в результаті бійки, яка виникла в одній з військових частин.

Працівники ДБР провели оперативні слідчі дії на території військової частини, вилучили відеозаписи, допитали свідків, а також допитали потерпілого в лікарні.

За отриманою інформацією, відповідальним за напад є особа, яка має військовий статус у військовій частині.

Активіст Дем'ян Ганул опублікував фото стану офіцера після побиття. Також громадський діяч зазначив, що суспільство вимагає пояснення цієї ситуації.

Увага! Фото нижче не призначене для перегляду особами до 18 років, а також людям зі слабкою психікою.





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Яке покарання чекає на нападника

Наразі відкрито кримінальне провадження щодо порушення військовою службовою особою влади або службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, Департамент стратегічних розслідувань розкрив схему незаконного отримання грошової вигоди посадовцем. За хабар працівник військово-цивільної адміністрації обіцяв перевести військовослужбовця до іншого підрозділу.