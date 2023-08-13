Скандал у військовій частині: на Одещині побили офіцера (фото 18+)

Ілюстративне зображення військового. Фото: google

В Одеській області скоїли напад на чергового офіцера. Його госпіталізували до лікарні із травмами середнього ступеня тяжкості.

Про це повідомив депутат Одеської міської ради Андрій Вагапов.

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"Було скоєно напад на оперативного чергового офіцера. Напад скоїв вищий за званням, капітан третього рангу! Постраждалий з середніми тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні. Для чого я це пишу? Для того, щоб деякі "рЕшали" зрозуміли, що прикрити це не вийде. Офіцер бойовий, учасник бойових дій і "самострілу" (як вже було в цій частині) не буде. Особовий склад повністю на боці постраждалого", — йдеться в повідомленні.

Допис депутата про побиття військового. Фото: скриншот

Активіст Дем'ян Ганул опублікував фото стану офіцера після побиття. Також громадський діяч зазначив, що суспільство вимагає пояснення цієї ситуації.

Увага! Фото нижче не призначене для перегляду особами до 18 років, а також людям зі слабкою психікою.





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