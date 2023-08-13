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Скандал в воинской части: в Одесской области избили офицера (фото 18+)

13 августа 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Скандал в воинской части: в Одесской области избили офицера (фото 18+)
Иллюстративный образ военного. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области совершили нападение на дежурного офицера. Его госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести.

Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов.

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"Было совершено нападение на оперативного дежурного офицера. Нападение совершил высший по званию, капитан третьего ранга! Пострадавший со средними телесными повреждениями доставлен в больницу. Для чего я это пишу? Для того чтобы некоторые "решалы" поняли, что прикрыть это не получится. Офицер боевой, участник боевых действий и "самострела" (как уже было в этой части) не будет. Личный состав полностью на стороне пострадавшего", — говорится в сообщении.

Сообщение депутата об избиении военного. Фото: скриншот
Сообщение депутата об избиении военного. Фото: скриншот

Активист Демьян Ганул опубликовал фото состояния офицера после избиения. Также общественный деятель отметил, что люди требуют объяснения этой ситуации.

Внимание! Фото ниже не предназначено для просмотра лицами младше 18 лет, а также людям со слабой психикой.

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Напомним, Департамент стратегических расследований раскрыл схему незаконного получения денежной выгоды должностным лицам. За взятку работник военно-гражданской администрации обещал перевести военнослужащего в другое подразделение.

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