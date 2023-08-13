Скандал в воинской части: в Одесской области избили офицера (фото 18+)
В Одесской области совершили нападение на дежурного офицера. Его госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести.
Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов.
Избиение военного в Одесской области
"Было совершено нападение на оперативного дежурного офицера. Нападение совершил высший по званию, капитан третьего ранга! Пострадавший со средними телесными повреждениями доставлен в больницу. Для чего я это пишу? Для того чтобы некоторые "решалы" поняли, что прикрыть это не получится. Офицер боевой, участник боевых действий и "самострела" (как уже было в этой части) не будет. Личный состав полностью на стороне пострадавшего", — говорится в сообщении.
Активист Демьян Ганул опубликовал фото состояния офицера после избиения. Также общественный деятель отметил, что люди требуют объяснения этой ситуации.
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Напомним, Департамент стратегических расследований раскрыл схему незаконного получения денежной выгоды должностным лицам. За взятку работник военно-гражданской администрации обещал перевести военнослужащего в другое подразделение.
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