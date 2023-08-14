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ГБР расследует нападение на военного в Одесской области: подробности дела

14 августа 2023 11:46
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ГБР расследует нападение на военного в Одесской области: подробности дела
Военный, на которого совершили нападение. Фото: ГБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба Государственного бюро расследований (ГБР) занимается расследованием нападения на военнослужащего. Избиение произошло в одной из воинских частей, расположенных в Одесской области.

Об этом сообщает ГБР.

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Подробности нападения на военного

Инцидент произошел 12 августа 2023 года, когда военнослужащий был госпитализирован в больницу с ушибами головы в результате драки, возникшей в одной из воинских частей.

Сотрудники ГБР провели оперативные следственные действия на территории воинской части, изъяли видеозаписи, допросили свидетелей, а также допросили потерпевшего в больнице.

По полученной информации ответственным за нападение является лицо, имеющее военный статус в воинской части.

Активист Демьян Ганул опубликовал фото состояния офицера после избиения. Также общественный деятель отметил, что общество требует пояснения этой ситуации.

Внимание! Фото ниже не предназначено для просмотра лицами младше 18 лет, а также людям со слабой психикой.

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Какое наказание ждет нападающего

Открыто уголовное производство по нарушению военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Напомним, Департамент стратегических расследований раскрыл схему незаконного получения денежной выгоды должностным лицом. За взятку работник военно-гражданской администрации обещал перевести военнослужащего в другое подразделение.

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