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Де в Одесі можуть бути затори станом на 7 вересня

7 вересня 2023 11:50
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Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі можуть бути затори станом на 7 вересня
Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 7 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Маразліївська/пров. Сабанський, 
  • вул. Маразліївська, 1 — ремонт дощоприймача; 
  • вул. І. і Юрія Лип — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • Хаджибейська дорога — очищення колектору; 
  • Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям 

Станом на сьогодні, 7 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів на вулиці Літаковій була продовжена до 1 жовтня. Це пов’язано із заміною труб колектору,  а також відновленням асфальтового покриття.

Регулятори автомобільної безпеки США заявили, що 52 мільйони подушок безпеки, вироблених постачальниками автомобілів ARC Automotive і Delphi Automotive, необхідно відкликати, оскільки вони можуть розірватися і розлетітися на небезпечні металеві фрагменти.

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