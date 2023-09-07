Де в Одесі можуть бути затори станом на 7 вересня
Сьогодні, 7 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Маразліївська/пров. Сабанський,
- вул. Маразліївська, 1 — ремонт дощоприймача;
- вул. І. і Юрія Лип — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- Хаджибейська дорога — очищення колектору;
- Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
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