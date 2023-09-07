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Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 7 сентября

7 сентября 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 7 сентября
Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 7 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Маразлиевская/пер. Сабанский,
  • ул. Маразлиевская, 1 — ремонт дождеприемника;
  • ул. И. и Юрия Лип — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • Хаджибейская дорога — очистка коллектора;
  • Хаджибейская дорога — очищение канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы по дорогам Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
Ремонтные работы по дорогам Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

На сегодня, 7 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Временный запрет на движение транспортных средств на улице Самолетовой был продлен до 1 октября. Это связано с заменой труб коллектора, а также восстановлением асфальтового покрытия.

Регуляторы автомобильной безопасности США заявили, что 52 миллиона подушек безопасности, производимых поставщиками автомобилей ARC Automotive и Delphi Automotive, необходимо отозвать, поскольку они могут разорваться и разлететься на опасные металлические фрагменты.

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