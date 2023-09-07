Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 7 сентября
Сегодня, 7 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Маразлиевская/пер. Сабанский,
- ул. Маразлиевская, 1 — ремонт дождеприемника;
- ул. И. и Юрия Лип — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- Хаджибейская дорога — очистка коллектора;
- Хаджибейская дорога — очищение канав, лотков.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
На сегодня, 7 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Временный запрет на движение транспортных средств на улице Самолетовой был продлен до 1 октября. Это связано с заменой труб коллектора, а также восстановлением асфальтового покрытия.
Регуляторы автомобильной безопасности США заявили, что 52 миллиона подушек безопасности, производимых поставщиками автомобилей ARC Automotive и Delphi Automotive, необходимо отозвать, поскольку они могут разорваться и разлететься на опасные металлические фрагменты.