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До жовтня в Одесі обмежать проїзд однією з вулиць

6 вересня 2023 15:00
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Анна Мурадова
Редактор
До жовтня в Одесі обмежать проїзд однією з вулиць
Обмеження руху авто. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів на вулиці Літаковій була продовжена до 1 жовтня. Це пов’язано із заміною труб колектору,  а також відновленням асфальтового покриття.

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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"У зв’язку з продовженням терміну проведення робіт із заміни труб колектору, а також відновлення асфальтового покриття вул. Літакової рух автотранспорту на ділянці цієї вулиці тимчасово закрито до 1 жовтня 2023 року. Рух закрито на ділянці від перехрестя вулиць Овідіопольської та Літакової до перехрестя вулиць Літакової та Кустанайської", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям та пасажирам

Нагадаємо, в Одесі тимчасово зупиняють рух трьох трамвайних маршрутів. Йдеться про громадський транспорт № 5,17 та 28. 

У вересні ціни на пальне в Україні можуть сягнути позначки 55 грн/л. Така тенденція пов’язана із подорожчанням нафти на світовому ринку. Не виключено, що вартість зростатиме і далі, адже попереду на нас чекає важка зима. Чи зможе собі дозволити пальне пересічний українець і як держава може вплинути на ринок нафтопродуктів? Читайте в матеріалі

Зазначимо, сьогодні в Чехії перебуває понад 300 тис. громадян України та близько 40 тис. авто на українських номерах. Місцевий Мінтранс готується до запуску спеціального реєстру транспортних засобів із державними номерними знаками України, які перебувають у цій країні.

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