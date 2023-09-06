До жовтня в Одесі обмежать проїзд однією з вулиць

Обмеження руху авто. Фото: google

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів на вулиці Літаковій була продовжена до 1 жовтня. Це пов’язано із заміною труб колектору, а також відновленням асфальтового покриття.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"У зв’язку з продовженням терміну проведення робіт із заміни труб колектору, а також відновлення асфальтового покриття вул. Літакової рух автотранспорту на ділянці цієї вулиці тимчасово закрито до 1 жовтня 2023 року. Рух закрито на ділянці від перехрестя вулиць Овідіопольської та Літакової до перехрестя вулиць Літакової та Кустанайської", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям та пасажирам

Нагадаємо, в Одесі тимчасово зупиняють рух трьох трамвайних маршрутів. Йдеться про громадський транспорт № 5,17 та 28.

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