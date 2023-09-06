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До октября в Одессе ограничат проезд по одной из улиц

6 сентября 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
До октября в Одессе ограничат проезд по одной из улиц
Ограничение движения авто. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Временный запрет на движение транспортных средств на улице Самолетовой был продлен до 1 октября. Это связано с заменой труб коллектора, а также восстановлением асфальтового покрытия.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"В связи с продлением срока проведения работ по замене труб коллектора, а также восстановлению асфальтового покрытия ул. Самолетной и ул. Кустанайской", — говорится в сообщении.

Интересно водителям и пассажирам

Напомним, в Одессе временно останавливают движение трех трамвайных маршрутов. Речь идет об общественном транспорте № 5,17 и 28.

В сентябре цены на топливо в Украине могут достичь отметки 55 грн/л. Такая тенденция связана с удорожанием нефти на мировом рынке. Не исключено, что стоимость будет расти и дальше, ведь впереди нас ждет тяжелая зима. Сможет ли себе позволить горючее рядовой украинец и как государство может повлиять на рынок нефтепродуктов? Читайте в материале.

Отметим, сегодня в Чехии находятся более 300 тыс. граждан Украины и около 40 тыс. автомобилей на украинских номерах. Местный Минтранс готовится к запуску специального реестра транспортных средств с находящимися в этой стране государственными номерными знаками Украины.

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