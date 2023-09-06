До октября в Одессе ограничат проезд по одной из улиц

Ограничение движения авто. Фото: google

Временный запрет на движение транспортных средств на улице Самолетовой был продлен до 1 октября. Это связано с заменой труб коллектора, а также восстановлением асфальтового покрытия.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"В связи с продлением срока проведения работ по замене труб коллектора, а также восстановлению асфальтового покрытия ул. Самолетной и ул. Кустанайской", — говорится в сообщении.

Интересно водителям и пассажирам

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