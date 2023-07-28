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Де в Одесі ремонтують дороги станом на 28 липня

28 липня 2023 12:50
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Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі ремонтують дороги станом на 28 липня
Спецтехніка на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 28 липня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Балківська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • вул. Церковна, 
  • вул. Вапняна, 
  • Швейцарські сходи, 
  • Херсонські сходи — очищення лотків, канав; 
  • бул. Приморський — ремонт дощоприймача.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

В Україні значно зростає кількість ДТП через провину пішоходів, зокрема дітей. Менше ніж за пів року кількість оформлених протоколів через порушення ПДР сягнула майже такого ж показника, як за 2022 рік. 

Нагадаємо, в Одесі встановили тариф на паркування. Відтак автовласники матимуть змогу заплатити у три різні способи: погодинно, за місяць та за рік. Скільки коштуватиме паркування — читайте в матеріалі.

Одещину накрила негода, слизький асфальт може призвести до ДТП, звісно, якщо не дотримуватись ПДР. Незалежно від того, чи ви пішохід, чи водій, деякі поради можуть допомогти забезпечити вашу безпеку

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