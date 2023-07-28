Де в Одесі ремонтують дороги станом на 28 липня
Сьогодні, 28 липня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Балківська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- вул. Церковна,
- вул. Вапняна,
- Швейцарські сходи,
- Херсонські сходи — очищення лотків, канав;
- бул. Приморський — ремонт дощоприймача.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
В Україні значно зростає кількість ДТП через провину пішоходів, зокрема дітей. Менше ніж за пів року кількість оформлених протоколів через порушення ПДР сягнула майже такого ж показника, як за 2022 рік.
Нагадаємо, в Одесі встановили тариф на паркування. Відтак автовласники матимуть змогу заплатити у три різні способи: погодинно, за місяць та за рік. Скільки коштуватиме паркування — читайте в матеріалі.
Одещину накрила негода, слизький асфальт може призвести до ДТП, звісно, якщо не дотримуватись ПДР. Незалежно від того, чи ви пішохід, чи водій, деякі поради можуть допомогти забезпечити вашу безпеку