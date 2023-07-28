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Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 28 июля

28 июля 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 28 июля
Спецтехника на дорогах в Одессе. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 28 июля, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Балковская — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • ул. Церковная,
  • ул. Известно,
  • Швейцарская лестница,
  • Херсонская лестница — очистка лотков, канав;
  • бул. Приморский — ремонт дождеприемника.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

В Украине значительно растет количество ДТП из-за вины пешеходов, в том числе детей. Менее чем за полгода количество оформленных протоколов из-за нарушений ПДД достигло почти такого же показателя, как за 2022 год.

Напомним, в Одессе установили тариф на парковку. Следовательно, автовладельцы смогут заплатить в три разных способа: почасово, за месяц и за год. Сколько будет стоить парковка — читайте в материале.

Одесчину накрыло непогода, скользкий асфальт может привести к ДТП, конечно, если не соблюдать ПДД. Независимо от того, вы пешеход или водитель, некоторые советы могут помочь обеспечить вашу безопасность

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