Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 28 июля

Спецтехника на дорогах в Одессе. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 28 июля, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Балковская — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Церковная,

ул. Известно,

Швейцарская лестница,

Херсонская лестница — очистка лотков, канав;

бул. Приморский — ремонт дождеприемника.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

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