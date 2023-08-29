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Де в Одесі ремонтують дороги станом на 29 серпня

29 серпня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі тривають ремонтні роботи на дорогах
Комунальники працюють у центрі міста. Фото: ЖКГ Одеса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 29 серпня, комунальники працюють на дорогах міста. Тривають ремонтно-очисні роботи дощоприймачів та колекторів.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Пушкінська/вул. Жуковського, вул. Пушкінська,18 — ремонт дощоприймача з заміною чавунного лиття;
  • вул. Жуковського/вул. Польська — ремонт дощоприймача;
  • площа Мічуріна — очищення каналу;
  • проспект Гагаріна; 
  • вул. Щоголєва — очищення колектору. 

Комунальники вкотре наголошують не паркувати авто біля колекторів та очисних каналів, щоб не ускладнювати відновлювальні роботи.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні комунальників.

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