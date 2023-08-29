В Одесі тривають ремонтні роботи на дорогах

Де в Одесі ремонтують дороги станом на 29 серпня
Сьогодні, 29 серпня, комунальники працюють на дорогах міста. Тривають ремонтно-очисні роботи дощоприймачів та колекторів.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Пушкінська/вул. Жуковського, вул. Пушкінська,18 — ремонт дощоприймача з заміною чавунного лиття;
- вул. Жуковського/вул. Польська — ремонт дощоприймача;
- площа Мічуріна — очищення каналу;
- проспект Гагаріна;
- вул. Щоголєва — очищення колектору.
Комунальники вкотре наголошують не паркувати авто біля колекторів та очисних каналів, щоб не ускладнювати відновлювальні роботи.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні комунальників.
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