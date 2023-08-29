В Одессе ведутся ремонтные работы на дорогах

Коммунальщики работают в центре города. Фото: ЖКХ Одесса

Сегодня, 29 августа, коммунальщики работают на дорогах города. Продолжаются ремонтно-очистные работы дождеприемников и коллекторов.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Пушкинская/ул. Жуковского, ул. Пушкинская,18 — ремонт дождеприемника с заменой чугунного литья;

ул. Жуковского/ул. Польская — ремонт дождеприемника;

площадь Мичурина — очистка канала;

проспект Гагарина;

ул. Щеголева — очистка коллектора.

Коммунальщики в очередной раз отмечают не парковать авто возле коллекторов и очистных каналов, чтобы не усложнять восстановительные работы.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

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