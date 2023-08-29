В Одессе ведутся ремонтные работы на дорогах

Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 29 августа
Сегодня, 29 августа, коммунальщики работают на дорогах города. Продолжаются ремонтно-очистные работы дождеприемников и коллекторов.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Пушкинская/ул. Жуковского, ул. Пушкинская,18 — ремонт дождеприемника с заменой чугунного литья;
- ул. Жуковского/ул. Польская — ремонт дождеприемника;
- площадь Мичурина — очистка канала;
- проспект Гагарина;
- ул. Щеголева — очистка коллектора.
Коммунальщики в очередной раз отмечают не парковать авто возле коллекторов и очистных каналов, чтобы не усложнять восстановительные работы.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.
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