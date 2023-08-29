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Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 29 августа

29 августа 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе ведутся ремонтные работы на дорогах
Коммунальщики работают в центре города. Фото: ЖКХ Одесса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 29 августа, коммунальщики работают на дорогах города. Продолжаются ремонтно-очистные работы дождеприемников и коллекторов.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Пушкинская/ул. Жуковского, ул. Пушкинская,18 — ремонт дождеприемника с заменой чугунного литья;
  • ул. Жуковского/ул. Польская — ремонт дождеприемника;
  • площадь Мичурина — очистка канала;
  • проспект Гагарина;
  • ул. Щеголева — очистка коллектора.

Коммунальщики в очередной раз отмечают не парковать авто возле коллекторов и очистных каналов, чтобы не усложнять восстановительные работы.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

К сведению водителей

К удивлению многих водителей, которые считают японские автомобили эталоном надежности, с этими машинами иногда тоже приходится мучиться автолюбителям. Эксперты собрали жалобы водителей, чтобы определить наиболее ненадежные автомобили японского производства. Каких именно читайте в материале Новини.LIVE.

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