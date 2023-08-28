Дорогу до Кілії та Вилкове відремонтують за 163 млн грн

Ремонтні роботи на автошляхах. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

В Одеській області планують капітально відремонтувати трасу сполученням Ізмаїл — Кілія — Вилкове. Служба відновлення та розвитку інфраструктури вже оголосила про проведення відкритих торгів.

Відповідна інформація опублікована на платформі Рrozorro.

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Умови тендеру

В умовах тендеру йдеться про капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-07 Ізмаїл — Кілія — Вилкове, а також міст на км 37+985.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 29 серпня 2023 10:00. Початок аукціону -30 серпня 2023 о 15:39.

Очікувана вартість капітального ремонту дороги — 163 800 840,00 UAH з ПДВ.

"Гарантійний термін на влаштування земляного полотна становить 10 років. Натомість гарантійний термін експлуатації штучної споруди становить 20 років. А гарантійний термін на влаштування дорожнього одягу - становить 10 років", — йдеться у проєкті договору.

За умовами тендеру, підрядник зобов’язаний до 31 грудня 2024 року завершити капітальний ремонт дороги.

Що відомо про трасу

Автомобільна дорога загального користування державного значення Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове знаходиться в південно-західній частині України та Одеської області. Ділянка проєктування знаходиться між містом Кілія та селом Кислиця Одеської області та проходить територією Ізмаїльського району через територію Саф’янівської сільської громади та Ізмаїльської, Кілійської міських громад.

На момент розробки проєктної документації на капітальний ремонт зафіксовано наступні параметри ділянки дороги:

Протяжність ділянки — 855,31 м

Категорія дороги — ІІІ

Ширина чинного покриття — 6,0 м

Капітальний ремонт траси

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове, міст на км 37+985, Одеська область передбачає комплексне відновлення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільної дороги. А також приведення геометричних параметрів і технічних характеристик елементів дороги та мосту до нормативних, а саме:

Спорудження нового моста через канал на км 37+985

Виправлення повздовжнього і поперечного профілів дороги

Ремонт віражів на горизонтальних кривих (приведення до нормативних параметрів)

Влаштування нового та посилення наявного дорожнього одягу проїзної частини, на примиканнях, з’їздах та на мості

Укріплення узбіч

Розробка нової схеми організації дорожнього руху з метою забезпечення безпеки руху пішоходів, велосипедистів та моторизованих транспортних засобів в межах ділянки проєктування

Влаштування споруд водовідведення, сепараторів.

Нагадаємо, Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації оголосив тендер на майже 32 мільйони гривень. За ці кошти планують відремонтувати фасад та покрівлю Театру юного глядача ім. Юрія Олеші.