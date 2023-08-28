Дорогу в Килию и Вилково отремонтируют за 163 млн грн
В Одесской области планируют капитально отремонтировать трассу сообщением Измаил — Килия — Вилково. Служба обновления и развития инфраструктуры уже объявила о проведении открытых торгов.
Соответствующая информация опубликована на платформе Рrozorro.
Условия тендера
В условиях тендера речь идет о капитальном ремонте автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково, а также мост на км 37+985.
Конечный срок подачи тендерных предложений до 29 августа 2023 г. 10:00. Начало аукциона — 30 августа 2023 года в 15:39.
Ожидаемая стоимость капитального ремонта дороги — 163 800 840,00 UAH с НДС.
"Гарантийный срок на устройство земляного полотна составляет 10 лет. Зато гарантийный срок эксплуатации искусственного сооружения составляет 20 лет. А гарантийный срок на устройство дорожной одежды составляет 10 лет", — говорится в проекте договора.
По условиям тендера, подрядчик обязан до 31 декабря 2024 завершить капитальный ремонт дороги.
Что известно о трассе
Автомобильная дорога общего использования государственного значения Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково находится в юго-западной части Украины и Одесской области. Участок проектирования находится между городом Килия и селом Кислица Одесской области и проходит по территории Измаильского района через территорию Сафьяновской сельской общины и Измаильской, Килийской городских общин.
На момент разработки проектной документации на капитальный ремонт зафиксированы следующие параметры участка дороги:
- Протяженность участка — 855,31 м
- Категория дороги — ІІІ
- Ширина действующего покрытия — 6,0 м
Капитальный ремонт трассы
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково, мост на км 37+985, Одесская область предусматривает комплексное восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги. А также приведение геометрических параметров и технических характеристик элементов дороги и моста к нормативным, а именно:
- Строительство нового моста через канал на км 37+985
- Исправление продольного и поперечного профилей дороги
- Ремонт виражей на горизонтальных кривых (приведение к нормативным параметрам)
- Устройство новой и усиления дорожной одежды проезжей части, на примыканиях, съездах и на мосту
- Укрепление обочин
- Разработка новой схемы организации дорожного движения с целью обеспечения безопасности движения пешеходов, велосипедистов и моторизованных транспортных средств внутри участка проектирования
- Устройство сооружений водоотводов, сепараторов.
Напомним, Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации объявил тендер почти на 32 миллиона гривен. За эти средства планируется отремонтировать фасад и кровлю Театра юного зрителя им. Юрия Олеши.