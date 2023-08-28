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Дорогу в Килию и Вилково отремонтируют за 163 млн грн

28 августа 2023 16:20
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Дорогу в Килию и Вилково отремонтируют за 163 млн грн
Ремонтные работы на дорогах. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одесской области планируют капитально отремонтировать трассу сообщением Измаил — Килия — Вилково. Служба обновления и развития инфраструктуры уже объявила о проведении открытых торгов.

Соответствующая информация опубликована на платформе Рrozorro.

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Условия тендера

В условиях тендера речь идет о капитальном ремонте автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково, а также мост на км 37+985.

Конечный срок подачи тендерных предложений до 29 августа 2023 г. 10:00. Начало аукциона — 30 августа 2023 года в 15:39.

Ожидаемая стоимость капитального ремонта дороги — 163 800 840,00 UAH с НДС.

"Гарантийный срок на устройство земляного полотна составляет 10 лет. Зато гарантийный срок эксплуатации искусственного сооружения составляет 20 лет. А гарантийный срок на устройство дорожной одежды составляет 10 лет", — говорится в проекте договора.

По условиям тендера, подрядчик обязан до 31 декабря 2024 завершить капитальный ремонт дороги.

Что известно о трассе

Автомобильная дорога общего использования государственного значения Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково находится в юго-западной части Украины и Одесской области. Участок проектирования находится между городом Килия и селом Кислица Одесской области и проходит по территории Измаильского района через территорию Сафьяновской сельской общины и Измаильской, Килийской городских общин.

На момент разработки проектной документации на капитальный ремонт зафиксированы следующие параметры участка дороги:

  • Протяженность участка — 855,31 м
  • Категория дороги — ІІІ
  • Ширина действующего покрытия — 6,0 м

Капитальный ремонт трассы

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково, мост на км 37+985, Одесская область предусматривает комплексное восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги. А также приведение геометрических параметров и технических характеристик элементов дороги и моста к нормативным, а именно:

  • Строительство нового моста через канал на км 37+985
  • Исправление продольного и поперечного профилей дороги
  • Ремонт виражей на горизонтальных кривых (приведение к нормативным параметрам)
  • Устройство новой и усиления дорожной одежды проезжей части, на примыканиях, съездах и на мосту
  • Укрепление обочин
  • Разработка новой схемы организации дорожного движения с целью обеспечения безопасности движения пешеходов, велосипедистов и моторизованных транспортных средств внутри участка проектирования
  • Устройство сооружений водоотводов, сепараторов.

Напомним, Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации объявил тендер почти на 32 миллиона гривен. За эти средства планируется отремонтировать фасад и кровлю Театра юного зрителя им. Юрия Олеши.

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