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В Одесі оголосили тендер на 30 мільйонів: що планують відремонтувати

24 серпня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі оголосили тендер на 30 мільйонів: що планують відремонтувати
Театр юного глядача ім. Юрія Олеші. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації оголосив тендер на майже 32 мільйони гривень. За ці кошти планують відремонтувати фасад та покрівлю Театру юного глядача ім. Юрія Олеші.

Про це Новини.LIVE дізнались з сайту державних закупівель Prozorro.

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Планують провести ряд важливих робіт, серед яких штукатурювання та фарбування фасаду будівлі, підсилення віконних та дверних отворів, реставрація ліпного декору та інших архітектурних деталей. Окрім цього, планується відновлення покрівлі та водостічної системи.

Аукціон на виконання цих робіт заплановано на 31 серпня.

Оголошений тендер у системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот
Оголошений тендер у системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот

Цікаві тендери на Одещині

В Одеській області планують реконструювати очисні споруди. Усі роботи у Болградському районі місцева влада оцінила у 156 мільйонів гривень.

У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів. 

В Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.

Одеська мерія оголосила тендер для облаштування укриттів та бомбосховищ. На дрібне господарське приладдя планують витратити понад 200 тисяч гривень.

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