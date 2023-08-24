В Одесі оголосили тендер на 30 мільйонів: що планують відремонтувати

Театр юного глядача ім. Юрія Олеші. Фото: google

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації оголосив тендер на майже 32 мільйони гривень. За ці кошти планують відремонтувати фасад та покрівлю Театру юного глядача ім. Юрія Олеші.

Про це Новини.LIVE дізнались з сайту державних закупівель Prozorro.

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Планують провести ряд важливих робіт, серед яких штукатурювання та фарбування фасаду будівлі, підсилення віконних та дверних отворів, реставрація ліпного декору та інших архітектурних деталей. Окрім цього, планується відновлення покрівлі та водостічної системи.

Аукціон на виконання цих робіт заплановано на 31 серпня.

Оголошений тендер у системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот

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