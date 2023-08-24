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В Одессе объявили тендер на 30 миллионов: что планируют отремонтировать

24 августа 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе объявили тендер на 30 миллионов: что планируют отремонтировать
Театр молодого зрителя им. Юрия Олеши. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации объявил тендер почти на 32 миллиона гривен. За эти средства планируется отремонтировать фасад и кровлю Театра юного зрителя им. Юрия Олеши.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта государственных закупок Prozorro.

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Планируется провести ряд важных работ, среди которых штукатурка и покраска фасада здания, усиление оконных и дверных проемов, реставрация лепного декора и других архитектурных деталей. Кроме того, планируется восстановление кровли и водосточной системы.

Аукцион по выполнению этих работ запланирован на 31 августа.

Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот
Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот

Интересные тендеры в Одесской области

В Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.

В Приморском районе Одессы планируется построить новый водопровод за 400 миллионов.

В Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.

Одесская мэрия объявила тендер для обустройства укрытий и бомбоубежищ. На мелкие хозяйственные принадлежности планируют потратить более 200 тысяч гривен.

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