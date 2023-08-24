В Одессе объявили тендер на 30 миллионов: что планируют отремонтировать

Театр молодого зрителя им. Юрия Олеши. Фото: google

Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации объявил тендер почти на 32 миллиона гривен. За эти средства планируется отремонтировать фасад и кровлю Театра юного зрителя им. Юрия Олеши.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта государственных закупок Prozorro.

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Планируется провести ряд важных работ, среди которых штукатурка и покраска фасада здания, усиление оконных и дверных проемов, реставрация лепного декора и других архитектурных деталей. Кроме того, планируется восстановление кровли и водосточной системы.

Аукцион по выполнению этих работ запланирован на 31 августа.

Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот

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