Планові роботи ДТЕК в Одесі

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 6 жовтня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

вул. Гранатна, 1-16б,

пров. Гранатний, 2-8/1,

вул. Грузинська, 1-12,

вул. Дежнєва, 1-9а,

вул. Елеваторна, 1-16а,

пров. Єрмака, 1-10,

вул. Житомирська, 11-170,

вул. Індійська, 3-11,

вул. Качинського, 2-10,

пров. Килимовий, 1-10,

вул. Кленова, 16а,

вул. Кордонна, 25,

пров. Кордонний, 1-35,

пров. Малиновський, 7,

вул. Малиновського Маршала, 79-131,

вул. Марата, 54-88,

вул. Маршала Бабаджаняна, 42-54,

вул. Мінська, 7-28б,

вул. Платанова, 67-85а,

вул. Подільська, 1-17а,

вул. Полтавська, 1а-38,

пров. Пржевальського, 1-10,

вул. Просьолочна, 2-20,

вул. Радищева, 5, 9,

пров. Радищева, 1-10,

вул. Радісна, 58-112,

вул. Самарська, 3-23,

вул. Селянська, 1-37/1,

вул. Сільська, 13а,

вул. Сонячна, 1-41,

вул. Спартаківська, 18-51,

вул. Разіна, 61-77,

вул. Тираспольська, 26-39,

вул. Улітіна, 1-17,

вул. Умова, 20-118,

Французький бульвар, 14, 14а, 14б.

вул. 1-а Проектна, 8,

пров. 1-й Марата, 1 -6,

вул. 2-а Проектна, 1-24,

пров. 2-й Марата, 1-4а,

вул. Академіка Гаркавого, 1-196,

вул. Грузинська, 1-12,

вул. Дежнєва, 1-9а,

вул. Елеваторна, 1-16а,

пров. Єрмака, 1-10,

вул. Житомирська, 11, 58, 120, 168, 170,

вул. Індійська, 3-11,

вул. Качинського Леха, 2-10,

пров. Килимовий, 1-10,

вул. Кленова, 16а,

вул. Кордонна, 25,

пров. Кордонний, 1-35,

вул. Кустанайська, 23-66а,

пров. Лермонтовський, 11,

пров. Малиновський, 7,

вул. Малиновського Маршала, 79-131,

вул. Марата, 54-88,

вул. Маршала Бабаджаняна, 42-54,

вул. Мінська, 7-28б,

вул. Монгольська, 1-18,

пров. Мукачівський, 6 -6/7,

Овідіопольська вулиця, 33-43а,

вул. Олександра Блока, 64-91,

вул. Південна, 27,

вул. Платанова, 67-85а,

вул. Подільська, 1-17а,

вул. Полтавська, 38,

пров. Пржевальського, 1-10,

вул. Просьолочна, 2-20,

вул. Радищева, 5, 9,

пров. Радищева, 1-10,

вул. Радісна, 58-112,

вул. Самарська, 13-23,

вул. Селянська, 1-37/1,

вул. Сільська, 13а,

вул. Сонячна, 1-41,

вул. Спартаківська, 18-51,

вул. Степана Разіна, 61-77,

вул. Тираспольська, 26-39,

вул. Улітіна, 1-17,

вул. Умова, 20-118.

Планують відновити електропостачання до 19:00.

Південний РЕМ:

просп. Свободи, 32, 36

Північний РЕМ:

4-й Деревообробний пров., 1-117.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.