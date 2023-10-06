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Де в Одесі сьогодні не буде світла: перелік адрес

6 жовтня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Планові роботи ДТЕК в Одесі
Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 6 жовтня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути найближчим часом. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла сьогодні

Центральний РЕМ:

  • вул. Гранатна, 1-16б,
  • пров. Гранатний, 2-8/1,
  • вул. Грузинська, 1-12,
  • вул. Дежнєва, 1-9а,
  • вул. Елеваторна, 1-16а,
  • пров. Єрмака, 1-10,
  • вул. Житомирська, 11-170,
  • вул. Індійська, 3-11,
  • вул. Качинського, 2-10,
  • пров. Килимовий, 1-10,
  • вул. Кленова, 16а,
  • вул. Кордонна, 25,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7,
  • вул. Малиновського Маршала, 79-131,
  • вул. Марата, 54-88,
  • вул. Маршала Бабаджаняна, 42-54,
  • вул. Мінська, 7-28б,
  • вул. Платанова, 67-85а,
  • вул. Подільська, 1-17а,
  • вул. Полтавська, 1а-38,
  • пров. Пржевальського, 1-10,
  • вул. Просьолочна, 2-20,
  • вул. Радищева, 5, 9,
  • пров. Радищева, 1-10,
  • вул. Радісна, 58-112,
  • вул. Самарська, 3-23,
  • вул. Селянська, 1-37/1,
  • вул. Сільська, 13а,
  • вул. Сонячна, 1-41,
  • вул. Спартаківська, 18-51,
  • вул. Разіна, 61-77,
  • вул. Тираспольська, 26-39,
  • вул. Улітіна, 1-17,
  • вул. Умова, 20-118,
  • Французький бульвар, 14, 14а, 14б.
  • вул. 1-а Проектна, 8,
  • пров. 1-й Марата, 1 -6,
  • вул. 2-а Проектна, 1-24,
  • пров. 2-й Марата, 1-4а,
  • вул. Академіка Гаркавого, 1-196,
  • вул. Грузинська, 1-12,
  • вул. Дежнєва, 1-9а,
  • вул. Елеваторна, 1-16а,
  • пров. Єрмака, 1-10,
  • вул. Житомирська, 11, 58, 120, 168, 170,
  • вул. Індійська, 3-11,
  • вул. Качинського Леха, 2-10,
  • пров. Килимовий, 1-10,
  • вул. Кленова, 16а,
  • вул. Кордонна, 25,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • вул. Кустанайська, 23-66а,
  • пров. Лермонтовський, 11,
  • пров. Малиновський, 7,
  • вул. Малиновського Маршала, 79-131,
  • вул. Марата, 54-88,
  • вул. Маршала Бабаджаняна, 42-54,
  • вул. Мінська, 7-28б,
  • вул. Монгольська, 1-18,
  • пров. Мукачівський, 6 -6/7,
  • Овідіопольська вулиця, 33-43а,
  • вул. Олександра Блока, 64-91,
  • вул. Південна, 27,
  • вул. Платанова, 67-85а,
  • вул. Подільська, 1-17а,
  • вул. Полтавська, 38,
  • пров. Пржевальського, 1-10,
  • вул. Просьолочна, 2-20,
  • вул. Радищева, 5, 9,
  • пров. Радищева, 1-10,
  • вул. Радісна, 58-112,
  • вул. Самарська, 13-23,
  • вул. Селянська, 1-37/1,
  • вул. Сільська, 13а,
  • вул. Сонячна, 1-41,
  • вул. Спартаківська, 18-51,
  • вул. Степана Разіна, 61-77,
  • вул. Тираспольська, 26-39,
  • вул. Улітіна, 1-17,
  • вул. Умова, 20-118.

Планують відновити електропостачання до 19:00. 

Південний РЕМ:

  • просп. Свободи, 32, 36

Північний РЕМ:

  • 4-й Деревообробний пров., 1-117.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

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