Планові роботи ДТЕК в Одесі

Де в Одесі сьогодні не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 6 жовтня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути найближчим часом.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла сьогодні
Центральний РЕМ:
- вул. Гранатна, 1-16б,
- пров. Гранатний, 2-8/1,
- вул. Грузинська, 1-12,
- вул. Дежнєва, 1-9а,
- вул. Елеваторна, 1-16а,
- пров. Єрмака, 1-10,
- вул. Житомирська, 11-170,
- вул. Індійська, 3-11,
- вул. Качинського, 2-10,
- пров. Килимовий, 1-10,
- вул. Кленова, 16а,
- вул. Кордонна, 25,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7,
- вул. Малиновського Маршала, 79-131,
- вул. Марата, 54-88,
- вул. Маршала Бабаджаняна, 42-54,
- вул. Мінська, 7-28б,
- вул. Платанова, 67-85а,
- вул. Подільська, 1-17а,
- вул. Полтавська, 1а-38,
- пров. Пржевальського, 1-10,
- вул. Просьолочна, 2-20,
- вул. Радищева, 5, 9,
- пров. Радищева, 1-10,
- вул. Радісна, 58-112,
- вул. Самарська, 3-23,
- вул. Селянська, 1-37/1,
- вул. Сільська, 13а,
- вул. Сонячна, 1-41,
- вул. Спартаківська, 18-51,
- вул. Разіна, 61-77,
- вул. Тираспольська, 26-39,
- вул. Улітіна, 1-17,
- вул. Умова, 20-118,
- Французький бульвар, 14, 14а, 14б.
- вул. 1-а Проектна, 8,
- пров. 1-й Марата, 1 -6,
- вул. 2-а Проектна, 1-24,
- пров. 2-й Марата, 1-4а,
- вул. Академіка Гаркавого, 1-196,
- вул. Грузинська, 1-12,
- вул. Дежнєва, 1-9а,
- вул. Елеваторна, 1-16а,
- пров. Єрмака, 1-10,
- вул. Житомирська, 11, 58, 120, 168, 170,
- вул. Індійська, 3-11,
- вул. Качинського Леха, 2-10,
- пров. Килимовий, 1-10,
- вул. Кленова, 16а,
- вул. Кордонна, 25,
- пров. Кордонний, 1-35,
- вул. Кустанайська, 23-66а,
- пров. Лермонтовський, 11,
- пров. Малиновський, 7,
- вул. Малиновського Маршала, 79-131,
- вул. Марата, 54-88,
- вул. Маршала Бабаджаняна, 42-54,
- вул. Мінська, 7-28б,
- вул. Монгольська, 1-18,
- пров. Мукачівський, 6 -6/7,
- Овідіопольська вулиця, 33-43а,
- вул. Олександра Блока, 64-91,
- вул. Південна, 27,
- вул. Платанова, 67-85а,
- вул. Подільська, 1-17а,
- вул. Полтавська, 38,
- пров. Пржевальського, 1-10,
- вул. Просьолочна, 2-20,
- вул. Радищева, 5, 9,
- пров. Радищева, 1-10,
- вул. Радісна, 58-112,
- вул. Самарська, 13-23,
- вул. Селянська, 1-37/1,
- вул. Сільська, 13а,
- вул. Сонячна, 1-41,
- вул. Спартаківська, 18-51,
- вул. Степана Разіна, 61-77,
- вул. Тираспольська, 26-39,
- вул. Улітіна, 1-17,
- вул. Умова, 20-118.
Планують відновити електропостачання до 19:00.
Південний РЕМ:
- просп. Свободи, 32, 36
Північний РЕМ:
- 4-й Деревообробний пров., 1-117.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.