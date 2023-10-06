Плановые работы ДТЭК в Одессе.

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 6 октября, часть одесситов осталась без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света сегодня

Центральный РЭС:

ул. Гранатная, 1-16б,

пер. Гранатный, 2-8/1,

ул. Грузинская, 1-12,

ул. Дежнева, 1-9а,

ул. Элеваторная, 1-16а,

пер. Ермака, 1-10,

ул. Житомирская, 11-170,

ул. Индийская, 3-11,

ул. Качинского, 2-10,

пер. Ковровый, 1-10,

ул. Кленовая, 16а,

ул. Граничная, 25,

пер. Граничный, 1-35,

пер. Малиновский, 7,

ул. Малиновского Маршала, 79-131,

ул. Марата, 54-88,

ул. Маршала Бабаджаняна, 42-54,

ул. Минская, 7-28б,

ул. Платанова, 67-85а,

ул. Подольская, 1-17а,

ул. Полтавская, 1а-38,

пер. Пржевальского, 1-10,

ул. Проселочная, 2-20,

ул. Радищева, 5, 9,

пер. Радищева, 1-10,

ул. Радостная, 58-112,

ул. Самарская, 3-23,

ул. Селянская, 1-37/1,

ул. Сельская, 13а,

ул. Солнечная, 1-41,

ул. Спартаковская, 18-51,

ул. Разина, 61-77,

ул. Тираспольская, 26-39,

ул. Улитина, 1-17,

ул. Умова, 20-118,

Французский бульвар, 14, 14а, 14б.

ул. 1-я Проектная, 8,

пер. 1-й Марата, 1 -6,

ул. 2-я Проектная, 1-24,

пер. 2-й Марата, 1-4а,

ул. Академика Горького, 1-196,

ул. Грузинская, 1-12,

ул. Дежнева, 1-9а,

ул. Элеваторная, 1-16а,

пер. Ермака, 1-10,

ул. Житомирская, 11, 58, 120, 168, 170,

ул. Индийская, 3-11,

ул. Качинского, 2-10,

пер. Ковровый, 1-10,

ул. Кленовая, 16а,

ул. Граничная, 25,

пров. Граничный, 1-35,

ул. Кустанайская, 23-66а,

пер. Лермонтовский, 11,

пер. Малиновский, 7,

ул. Малиновского Маршала, 79-131,

ул. Марата, 54-88,

ул. Маршала Бабаджаняна, 42-54,

ул. Минская, 7-28б,

ул. Монгольская, 1-18,

пер. Мукачевский, 6 -6/7,

Овидиопольская улица, 33-43а,

ул. Александра Блока, 64-91,

ул. Южная, 27,

ул. Платанова, 67-85а,

ул. Подольская, 1-17а,

ул. Полтавская, 38,

пер. Пржевальского, 1-10,

ул. Проселочная, 2-20,

ул. Радищева, 5, 9,

пер. Радищева, 1-10,

ул. Радостная, 58-112,

ул. Самарская, 13-23,

ул. Селянская, 1-37/1,

ул. Сельская, 13а,

ул. Солнечная, 1-41,

ул. Спартаковская, 18-51,

ул. Степана Разина, 61-77,

ул. Тираспольская, 26-39,

ул. Улитина, 1-17,

ул. Умова, 20-118.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Южный РЭС:

просп. Свободы, 32, 36

Северный РЭС:

4-й Деревообрабатывающий пер., 1-117.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.