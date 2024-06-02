Деякі одесити у неділю залишилися без води — які причини

Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 червня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес. Адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Тиха — усі будинки

вул. Сегедська, 5-23

вул. Фонтанська дорога, 7-9б

вул. Космонавтів 12-30

вул. Героїв Крут, 18-36

вул. Івана і Юрія Лип, 1-7

вул. Ак. Філатова, 21-41

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни будуть діяти відсьогодні й стосуватимуться лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Додамо, в Одеській області, за розпорядженням НЕК Укренерго, введені екстрені відключення світла. Їх ввели через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами.