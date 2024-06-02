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Некоторые одесситы в воскресенье остались без воды — какие причины

2 июня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Некоторые одесситы в воскресенье остались без воды — какие причины
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 2 июня, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 16:00, но время выполнения работ может изменяться, как и список адресов. Ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Тихая — все дома
  • ул. Сегедская, 5-23
  • ул. Фонтанская дорога, 7-9б
  • ул. Космонавтов 12-30
  • ул. Героев Крут, 18-36
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1-7
  • ул. Ак. Филатова, 21-41

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения будут действовать с сегодняшнего дня и будут касаться только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.

Добавим, в Одесской области, по распоряжению НЭК Укрэнерго, введены экстренные отключения света. Их ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, вызванной постоянными вражескими обстрелами.

вода
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
отсутствие воды

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