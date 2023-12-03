Деякі одесити залишились сьогодні без води — адреси

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 3 грудня, деякі містяни залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду у домівки планують повернути до вечора, але час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Промислова — усі будинки

вул. Рейкова — усі будинки

вул. Степна — усі будинки

вул. Столбова — усі будинки

вул. Танкістів — усі будинки

вул. Хімічна — усі будинки

вул. Овідіопольська дорога — усі будинки

вул. Житомирська — усі будинки

вул. Літакова — усі будинки

вул. Житкова — усі будинки

вул. Іванова — усі будинки

Води не буде до 14:00, 03.12.2013

вул. 24 лінія — усі будинки

вул. Марсельська — усі будинки

просп. Добровольского — усі будинки

Води не буде до 18:00, 03.12.2013

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, стічні води помпової станції "Чорноморка-2" надходять у зливовий залізобетонний колектор та потрапляють на територію пляжу та до Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Також ми писали, що Хаджибейський лиман різко пересихає. Причиною цьому є поганий стан гідротехнічних споруд, зокрема дамби, це призвело до низького водообміну.