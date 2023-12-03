Некоторые одесситы остались сегодня без воды — адреса
Сегодня, 3 декабря, некоторые горожане остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду в дома планируют вернуть к вечеру, но время может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Промышленная — все дома
- ул. Рельсовая — все дома
- ул. Степная — все дома
- ул. Столбовая — все дома
- ул. Танкистов — все дома
- ул. Химическая — все дома
- ул. Овидиопольская дорога — все дома
- ул. Житомирская — все дома
- ул. Самолет — все дома
- ул. Житковая — все дома
- ул. Иванова — все дома
Воды не будет до 14:00, 03.12.2013
- ул. 24 линия — все дома
- ул. Марсельская — все дома
- просп. Добровольского — все дома
Воды не будет до 18:00, 03.12.2013
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.
Также мы писали, что Хаджибейский лиман резко пересыхает. Причиной тому плохое состояние гидротехнических сооружений, в частности дамбы, это привело к низкому водообмену.
Читайте Новини.LIVE!