Некоторые одесситы остались сегодня без воды — адреса

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 3 декабря, некоторые горожане остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду в дома планируют вернуть к вечеру, но время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

ул. Промышленная — все дома

ул. Рельсовая — все дома

ул. Степная — все дома

ул. Столбовая — все дома

ул. Танкистов — все дома

ул. Химическая — все дома

ул. Овидиопольская дорога — все дома

ул. Житомирская — все дома

ул. Самолет — все дома

ул. Житковая — все дома

ул. Иванова — все дома

Воды не будет до 14:00, 03.12.2013

ул. 24 линия — все дома

ул. Марсельская — все дома

просп. Добровольского — все дома

Воды не будет до 18:00, 03.12.2013

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.

Также мы писали, что Хаджибейский лиман резко пересыхает. Причиной тому плохое состояние гидротехнических сооружений, в частности дамбы, это привело к низкому водообмену.