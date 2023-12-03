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Некоторые одесситы остались сегодня без воды — адреса

3 декабря 2023 11:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Некоторые одесситы остались сегодня без воды — адреса
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 3 декабря, некоторые горожане остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду в дома планируют вернуть к вечеру, но время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Промышленная — все дома
  • ул. Рельсовая — все дома
  • ул. Степная — все дома
  • ул. Столбовая — все дома
  • ул. Танкистов — все дома
  • ул. Химическая — все дома
  • ул. Овидиопольская дорога — все дома
  • ул. Житомирская — все дома
  • ул. Самолет — все дома
  • ул. Житковая — все дома
  • ул. Иванова — все дома

Воды не будет до 14:00, 03.12.2013

  • ул. 24 линия — все дома
  • ул. Марсельская — все дома
  • просп. Добровольского — все дома

Воды не будет до 18:00, 03.12.2013

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.

Также мы писали, что Хаджибейский лиман резко пересыхает. Причиной тому плохое состояние гидротехнических сооружений, в частности дамбы, это привело к низкому водообмену.

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