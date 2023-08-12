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Деякі одесити залишилися без води: адреси

12 серпня 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина Одеси залишилася без водопостачання
Відсутність водопостачання. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 12 серпня, частина одеситів залишилася без водопостачання. Це пов'язано з аварійно-ремонтними роботами та підготовкою до опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами: 

  • вул. Лен. селище — усі будинки;
  • вул. Дзержинського — усі будинки;
  • пров. Онілової — усі будинки;
  • вул. Базарна — усі будинки;
  • вул. Катерининська — усі будинки;
  • вул. Преображенська — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні водоканалу. 

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, до 2025 року може залишитися незмінною частина комунальних тарифів: на газ, гарячу воду та опалення. Після зняття мораторію підвищення планується плавним та поступовим.

Також ми писали, що після подій, пов'язаних із терактом на Каховській ГЕС, стан морської води в акваторії Одеської затоки почав нормалізуватися. В Чорному морі рівень солоності та інші показники відновилися до прийнятних сезонних значень.

 

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