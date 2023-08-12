Частина Одеси залишилася без водопостачання

Відсутність водопостачання. Фото: pixabay

Сьогодні, 12 серпня, частина одеситів залишилася без водопостачання. Це пов'язано з аварійно-ремонтними роботами та підготовкою до опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

вул. Лен. селище — усі будинки;

вул. Дзержинського — усі будинки;

пров. Онілової — усі будинки;

вул. Базарна — усі будинки;

вул. Катерининська — усі будинки;

вул. Преображенська — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні водоканалу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, до 2025 року може залишитися незмінною частина комунальних тарифів: на газ, гарячу воду та опалення. Після зняття мораторію підвищення планується плавним та поступовим.

Також ми писали, що після подій, пов'язаних із терактом на Каховській ГЕС, стан морської води в акваторії Одеської затоки почав нормалізуватися. В Чорному морі рівень солоності та інші показники відновилися до прийнятних сезонних значень.