Частина Одеси залишилася без водопостачання

Деякі одесити залишилися без води: адреси
Сьогодні, 12 серпня, частина одеситів залишилася без водопостачання. Це пов'язано з аварійно-ремонтними роботами та підготовкою до опалювального сезону.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- вул. Лен. селище — усі будинки;
- вул. Дзержинського — усі будинки;
- пров. Онілової — усі будинки;
- вул. Базарна — усі будинки;
- вул. Катерининська — усі будинки;
- вул. Преображенська — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні водоканалу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, до 2025 року може залишитися незмінною частина комунальних тарифів: на газ, гарячу воду та опалення. Після зняття мораторію підвищення планується плавним та поступовим.
Також ми писали, що після подій, пов'язаних із терактом на Каховській ГЕС, стан морської води в акваторії Одеської затоки почав нормалізуватися. В Чорному морі рівень солоності та інші показники відновилися до прийнятних сезонних значень.