Морське дно в Одесі покрите прісноводним сміттям

Одеське узбережжя. Фото: Новини.LIVE

В Одесі залишаються наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС. На морському дні купи сміття та прісноводних водоростей, а колонії мідій вимерли.

Про це повідомив голова ГО "Зелений лист" Владислав Балинський.

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"Це лише нешкідливі "подарунки" з лінії фронту, нагадаємо, що до нас принесло і безліч ворожих мін", — наголошує Балинський.

Також активіст зазначив, що у морській воді збільшилася кількість крабів та рачків, а від популяції мідій залишилося лише 60% колоній. Тому зоозахисники нагадують про заборону вилову мідій у цьому сезоні.

Стан води у Чорному морі

Станом на сьогодні у пробах морської води виявлено бактерії, які викликають захворювання на гострі кишкові інфекції, зокрема вібріони парагемолітікус в креветках.

В Одесі зараз діє заборона на купання у морі, а також заборонено вилов та споживання свіжої морської риби та інших водних біоресурсів. Також рекомендується утриматися від споживання риби невідомого походження. Ці обмеження і заходи введено з метою запобігання потенційним ризикам для здоров'я населення.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Миколаївщина зазнала великої екологічної шкоди. Загальна сума збитків за попередніми даними становить 83,9 млрд грн.