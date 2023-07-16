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В якому стані морське дно біля узбережжя Одеси зараз (відео)

16 липня 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Морське дно в Одесі покрите прісноводним сміттям
Одеське узбережжя. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі залишаються наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС. На морському дні купи сміття та прісноводних водоростей, а колонії мідій вимерли. 

Про це повідомив голова ГО "Зелений лист" Владислав Балинський.

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Екоактивіст у соцмережах виклав відеоінспекцію дна на одному з узбережжя Одеси. Акваторія Чорного моря вкрита очеретом, корою дерев, шматками тканин та навіть дротами.

"Це лише нешкідливі "подарунки" з лінії фронту, нагадаємо, що до нас принесло і безліч ворожих мін", — наголошує Балинський. 

Також активіст зазначив, що у морській воді  збільшилася кількість крабів та рачків, а від популяції мідій залишилося лише 60% колоній. Тому зоозахисники нагадують про заборону вилову мідій у цьому сезоні. 

Стан води у Чорному морі

Станом на сьогодні у пробах морської води виявлено бактерії, які викликають захворювання на гострі кишкові інфекції, зокрема вібріони парагемолітікус в креветках.

В Одесі зараз діє заборона на купання у морі, а також заборонено вилов та споживання свіжої морської риби та інших водних біоресурсів. Також рекомендується утриматися від споживання риби невідомого походження. Ці обмеження і заходи введено з метою запобігання потенційним ризикам для здоров'я населення.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Миколаївщина зазнала великої екологічної шкоди. Загальна сума збитків за попередніми даними становить 83,9 млрд грн.

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